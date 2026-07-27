به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رفع موانع تولید، تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و رسیدگی به مطالبات کارگران معادن استان، با همکاری دستگاههای اجرایی و از طریق پیگیریهای میدانی دنبال میشود.
وی با اشاره به بازدید از معدن رضی رامیان از مجموعه معادن البرز شرقی، که با حضور سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان انجام شد، افزود: معدن بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان است که مورد حمایت واقع خواهد شد.
وی اظهار کرد: مشکلات و مطالبات مطرحشده از سوی معدنکاران و کارگران با جدیت پیگیری میشود و رفع موانع تولید در این حوزه از برنامههای اصلی مدیریت اقتصادی استان است.
کیانمهر با اشاره به موضوعات مطرحشده در این بازدید افزود: روند حفاری و اجرای طرح توسعه معدن رضی، وضعیت قراردادها، بیمه، بازنشستگی، حقوق و مزایای کارگران، تأمین سوخت، قطعی برق، ایجاد پایگاه امداد و نجات، راهاندازی دفتر نمایندگی شرکت در گلستان و انتقال حسابهای مالی معادن به بانکهای استان، از مهمترین موضوعاتی که دنبال خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: برای بررسی دقیقتر مسائل حوزه بیمه و تأمین اجتماعی، مقرر شد نشستی با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی و مدیران ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شود تا راهکارهای اجرایی برای رفع دغدغههای معدنکاران تدوین و عملیاتی شود.
وی همچنین از پیگیری تأمین مواد ناریه و سوخت مورد نیاز معادن از طریق مکاتبه با دستگاههای ملی خبر داد و گفت: روند اجرای طرح توسعه معدن رضی نیز با هماهنگی دستگاههای مسئول، بهویژه ادارهکل منابع طبیعی، با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا زمینه افزایش تولید و اشتغال در این مجموعه فراهم شود.
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