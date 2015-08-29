ذخیره معادن دارای پروانه در هرمزگان ۸.۲ میلیارد تن است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در هرمزگان گفت: وجود ۲۰۷ معدن فعال با اشتغالزایی۲۷۴۶ نفر و همچنین دسترسی به آبهای آزاد، مناطق ویژه، کارخانه های سیمان ، آلومنیوم، فولاد و وجود بندر شهید رجایی و شهید باهنر از ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی هرمزگان است.

قاسمی میزان سرمایه گذاری در معادن را ۱۲۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:‌ با بررسی موانع و مشکلات فعالان این بخش در آینده نه چندان دور شاهد سرمایه گذاری در بخش معدن نیز خواهیم بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در ادامه افزود: علاوه بر تجاری و صنعتی بودن، استان هرمزگان را نیز می توان استان معدنی هم دانست چرا که بخشی از ظرفیتهای موجود در آن از معادن این استان استخراج می شود.

وی میزان ذخیره قطعی و احتمالی کل معادن دارای پروانه استان را ۸.۲ میلیارد تن اعلام کرد.