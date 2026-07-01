به گزارش خبرگزاری مهر، مستوره اباذرپور اظهار کرد: سامانه ارزیابی مردمی عملکرد دهیاران راه اندازی شده است و ساکنان روستاهای استان با مشارکت در این سامانه میتوانند در ارتقای کیفیت مدیریت روستاها سهیم باشند.
وی با تأکید بر نقش مردم در بهبود مدیریت روستاها گفت: نتایج این ارزیابیها در فرآیند بررسی عملکرد دهیاران، شناسایی و تقدیر از دهیاران برتر و رسیدگی به عملکرد دهیاران موثر است.
اباذرپور افزود: مردم میتوانند با مراجعه درگاه اینترنتی https://deh.chekadacc.ir/default.aspx در ارزیابی دهیاران مشارکت کنند.
وی گفت: پس از ورود به سامانه، کاربران ابتدا نقشه استان هرمزگان در صفحه را انتخاب کنند و فرم ارزیابی عملکرد دهیاری نمایش داده میشود و پس از ثبت امتیازها در بخشهای مختلف، با انتخاب گزینه «ارسال به استانداری» فرآیند ارزیابی نهایی میشود.
اباذرپور خاطرنشان کرد: مشارکت آگاهانه مردم در این سامانه، گامی مؤثر در افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات دهیاریها، تقویت پاسخگویی و توسعه همهجانبه روستاهای استان میشود.
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