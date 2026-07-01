به گزارش خبرگزاری مهر، مستوره اباذرپور در حاشیه برگزاری رویداد «ورستا» در بندرعباس، با اعلام این مطلب افزود: بررسیهای میدانی در سفرهای شهرستانی نشان داد که پروژههای عمرانیِ گذشته، علیرغم هزینههای بالا، بهدلیل نبودِ نیازسنجی و غفلت از مشارکتِ مردم، از کارآیی لازم برخوردار نبودهاند.
وی تصریح کرد: در مدیریت سنتی، دهیاران صرفاً نقش مجریِ پروژهها را داشتند، اما در الگوی جدید، با بهرهگیری از دانش روانشناسی سازمانی و توانمندسازیِ دهیاران، بهدنبال ارتقای آنها به جایگاه «رهبران اجتماعی» هستیم تا زمینهساز توسعه پایدار در روستاها شوند.
مدیرکل امور روستایی هرمزگان، نادیده گرفتنِ ظرفیت بانوان، جوانان و نخبگان محلی را یکی از خلأهای اساسی مدیریت گذشته دانست و تأکید کرد: رویداد «ورستا» برای پر کردن این شکاف طراحی شده تا دهیاران، اصولِ تعاملِ اثرگذار با مردم را فرا بگیرند و پروژهها با پیوستِ اجتماعی همراه شوند.
اباذرپور با اشاره به حضور مربیان اجتماعی در کنار دهیارانِ توانمند، اظهار داشت: هدف بلندمدت ما این است که هرمزگان از یک استانِ پیرو و ایدهگیرنده، به الگویی پیشرو برای سایر استانها در حوزه مدیریت روستایی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه هرمزگان دارای ۲۲۶۵ روستا است که از این تعداد، ۱۷۷۶ روستا دارای سکنه و ۱۲۷۴ روستا دارای دهیاری هستند، گفت: اولویت ما، توزیعِ عادلانه اعتبارات و اجرای برنامههای متناسب با درجهبندی روستاهاست تا توسعه در مناطق کمبرخوردار نظیر بشاگرد شتاب گیرد.
مدیرکل امور روستایی استان در تشریح فرآیند داوری این رویداد نیز خاطرنشان کرد: در پایان، ۴ دهیار با رأی هیئت داوران (متشکل از اساتید برجسته کشوری و استانی) و یک دهیار با انتخابِ مستقیم خودِ دهیاران، بهعنوان ۵ دهیار برتر استان معرفی خواهند شد.
اباذرپور در پایان با اعلام اینکه آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان، همزمان با ۱۵ مهرماه، «روز ملی روستا و عشایر» برگزار میشود، تأکید کرد: این رویداد، نقطه عطفی در نهادینهسازیِ فرهنگِ مشارکتمحوری به عنوان یک ارزشِ ماندگار در نظام مدیریت روستایی هرمزگان خواهد بود.
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