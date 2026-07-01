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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

توزیعِ عادلانه اعتبارات بین روستاها در هرمزگان دنبال می‌شود

توزیعِ عادلانه اعتبارات بین روستاها در هرمزگان دنبال می‌شود

بندرعباس- مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: توزیعِ عادلانه اعتبارات بین روستاها به عنوان یک اولویت در هرمزگان دنبال می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مستوره اباذرپور در حاشیه برگزاری رویداد «ورستا» در بندرعباس، با اعلام این مطلب افزود: بررسی‌های میدانی در سفرهای شهرستانی نشان داد که پروژه‌های عمرانیِ گذشته، علی‌رغم هزینه‌های بالا، به‌دلیل نبودِ نیازسنجی و غفلت از مشارکتِ مردم، از کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند.

وی تصریح کرد: در مدیریت سنتی، دهیاران صرفاً نقش مجریِ پروژه‌ها را داشتند، اما در الگوی جدید، با بهره‌گیری از دانش روانشناسی سازمانی و توانمندسازیِ دهیاران، به‌دنبال ارتقای آن‌ها به جایگاه «رهبران اجتماعی» هستیم تا زمینه‌ساز توسعه پایدار در روستاها شوند.

مدیرکل امور روستایی هرمزگان، نادیده گرفتنِ ظرفیت بانوان، جوانان و نخبگان محلی را یکی از خلأهای اساسی مدیریت گذشته دانست و تأکید کرد: رویداد «ورستا» برای پر کردن این شکاف طراحی شده تا دهیاران، اصولِ تعاملِ اثرگذار با مردم را فرا بگیرند و پروژه‌ها با پیوستِ اجتماعی همراه شوند.

اباذرپور با اشاره به حضور مربیان اجتماعی در کنار دهیارانِ توانمند، اظهار داشت: هدف بلندمدت ما این است که هرمزگان از یک استانِ پیرو و ایده‌گیرنده، به الگویی پیشرو برای سایر استان‌ها در حوزه مدیریت روستایی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه هرمزگان دارای ۲۲۶۵ روستا است که از این تعداد، ۱۷۷۶ روستا دارای سکنه و ۱۲۷۴ روستا دارای دهیاری هستند، گفت: اولویت ما، توزیعِ عادلانه اعتبارات و اجرای برنامه‌های متناسب با درجه‌بندی روستاهاست تا توسعه در مناطق کم‌برخوردار نظیر بشاگرد شتاب گیرد.

مدیرکل امور روستایی استان در تشریح فرآیند داوری این رویداد نیز خاطرنشان کرد: در پایان، ۴ دهیار با رأی هیئت داوران (متشکل از اساتید برجسته کشوری و استانی) و یک دهیار با انتخابِ مستقیم خودِ دهیاران، به‌عنوان ۵ دهیار برتر استان معرفی خواهند شد.

اباذرپور در پایان با اعلام اینکه آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان، همزمان با ۱۵ مهرماه، «روز ملی روستا و عشایر» برگزار می‌شود، تأکید کرد: این رویداد، نقطه عطفی در نهادینه‌سازیِ فرهنگِ مشارکت‌محوری به عنوان یک ارزشِ ماندگار در نظام مدیریت روستایی هرمزگان خواهد بود.


کد مطلب 6876773

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