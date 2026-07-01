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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

شهردار نسیم‌شهر: آماده‌سازی محل اسکان زائران با شتاب ادامه دارد

شهردار نسیم‌شهر: آماده‌سازی محل اسکان زائران با شتاب ادامه دارد

رباط کریم- شهردار نسیم‌شهر از تداوم عملیات آماده‌سازی بزرگ‌ترین محل اسکان و پذیرایی زائران در این شهر خبر داد و گفت: اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز با شتاب در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باباحسینی، در جمع خبرنگاران از ادامه عملیات آماده‌سازی بزرگ‌ترین محل اسکان و پذیرایی زائران در پارک ۶ هکتاری «سربازان گمنام امام زمان (عج)» نسیم‌شهر خبر داد.

وی که شهردار نسیم‌شهر است، اظهار کرد: عملیات آماده‌سازی این مجموعه برای سومین روز متوالی با بسیج کامل ظرفیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری در حال اجرا است.

باباحسینی افزود: هم‌اکنون عملیات نصب سیستم روشنایی، اجرای شبکه لوله‌کشی آب و زیرسازی محل توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و معاونت خدمات شهری با شتاب در حال انجام است تا زیرساخت‌های لازم برای اسکان، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

وی با تأکید بر تداوم روند آماده‌سازی این مجموعه، تصریح کرد: شهرداری نسیم‌شهر با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، عملیات اجرایی را تا تکمیل کامل زیرساخت‌ها و فراهم شدن شرایط مناسب برای میزبانی از زائران ادامه خواهد داد.

شهردار نسیم‌شهر خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات با هدف ارائه خدمات مطلوب و ایجاد شرایط مناسب برای اسکان و پذیرایی از زائران در حال انجام است.

کد مطلب 6876496

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