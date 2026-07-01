امام جمعه کیش: گریه بر امام حسین(ع) کشتی نجات از گناه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، پیش از ظهر چهارشنبه در آیین سوگواری سالار شهیدان، با تسلیت ایام محرم‌الحرام، به تبیین جایگاه والای عزاداری و گریه بر امام حسین(ع) پرداخت.

وی با استناد به حدیث شریف از امام رضا(ع) خطاب به «یونس بن شبیب» اظهار داشت: امام هشتم(ع) می‌فرمایند اگر می‌خواهید گریه کنید، برای ارزش‌های الهی گریه کنید، نه برای مادیات و دنیا؛ و اگر یک قطره اشک برای مصیبت اباعبدالله(ع) از چشمتان جاری شود، خداوند همه گناهان شما را چه کوچک و چه بزرگ خواهد بخشید.

امام جمعه کیش در ادامه با اشاره به روایت دیگری از امام صادق(ع) درباره «مُثَنَّم» که به دلیل ترس از بنی‌امیه از زیارت قبر حسینی خودداری می‌کرد، گفت: امام صادق(ع) با آنکه از ترس وی آگاه بودند، اما گریه و اندوه او را بر مصیبت سیدالشهدا(ع) ستودند و فرمودند «رحم الله دمعتک»؛ خداوند بر این اشکت رحمت آورد، چراکه تو از کسانی هستی که در شادی ما شاد و در غم ما محزونید و در روز قیامت در امان خواهید بود.

بی‌نیاز با تأکید بر اینکه گریه و عزاداری بر اباعبدالله(ع) فقط یک عمل احساسی نیست، خاطرنشان کرد: این اشک‌ها و مجالس سوگواری، زمینه‌ساز تطهیر دل، نزدیکی به خداوند متعال و برقراری ارتباط با امام زمان(عج) است و انسان را در مسیر اصلاح و هدایت قرار می‌دهد.

وی هدف از قیام عاشورا را اصلاح امت و نجات از انحرافات دینی و اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: برکت این قیام تا روز قیامت ادامه دارد و امام حسین(ع) به فرموده پیامبر اکرم(ص) «سفینه النجات» است؛ کشتی نجات برای کسانی که در گرداب گناه، دنیاپرستی و مادیات گرفتار شده‌اند.

امام جمعه کیش در پایان با آرزوی بهره‌مندی همه عزاداران از برکات هدایت اهل‌بیت(ع) در دنیا و شفاعت آنان در آخرت، ابراز امیدواری کرد که مجالس سوگواری حسینی، تأثیر عمیقی در اصلاح فردی و اجتماعی جامعه اسلامی داشته باشد.