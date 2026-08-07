امام جمعه کیش: رکود یک ساله گردشگری کسبه جزیره را گرفتار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه این هفته جزیره کیش با اشاره به سالروز شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: برکات حضور امام رضا (ع) در ایران اسلامی موجب شده کشور ما به برکت اهل بیت (ع) به پایگاه تشیع در جهان تبدیل شود.
وی با گرامیداشت مناسبتهای هفته از جمله روز جهاد دانشگاهی، روز خبرنگار، روز شهدای مدافع حرم، روز وقف، روز حمایت از صنایع کوچک و روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی بر نقش علم، رسانه، مشارکت مردمی و وقف در پیشرفت کشور تأکید کرد.
امام جمعه کیش با بیان اینکه خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین و جنگ شناختی قرار دارند، گفت: صداقت، روایت دقیق، سرعت، امیدآفرینی و رعایت اخلاق رسانهای از ویژگیهای خبرنگاران است.
وی همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردم در موفقیتهای کشور، افزود: هرجا مردم وارد میدان شدند، از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گرفته تا مقابله با کرونا و فعالیتهای جهادی موفقیت حاصل شده است و باید زمینه حضور بیشتر مردم در عرصههای مختلف فراهم شود.
بینیاز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ایران با تهدید، تحریم و فشار به زانو درنمیآید و ملت ایران با اقتدار از حقوق خود دفاع خواهد کرد.
وی سرمایه اصلی کشور را مردم، نیروهای مسلح، توان علمی، ظرفیتهای داخلی و اقتدار منطقهای دانست و گفت: حفظ وحدت و تقویت نقاط قوت کشور زمینه پیروزی در برابر تهدیدها را فراهم میکند.
امام جمعه کیش در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی این جزیره، گفت: به دلیل وابستگی اقتصاد کیش به گردشگری و تشدید شرایط منطقهای، فعالان اقتصادی و کسبه این جزیره نزدیک به یک سال با رکود مواجه هستند و بسیاری از آنان درآمد مناسبی ندارند.
وی ضمن تقدیر از کسبهای که با وجود مشکلات اقتصادی فعالیت خود را حفظ کردهاند، افزود: همانگونه که نسبت به اقشار آسیبپذیر دغدغه داریم، باید نسبت به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران جزیره کیش نیز توجه داشته باشیم.
بینیاز با انتقاد از مشکلات ساختاری اقتصادی در مناطق آزاد، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد کیش به دلیل کاهش درآمدها و افزایش هزینههای جاری با محدودیت مواجه است و باید در سطح ملی برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی این مناطق تدبیر شود.
وی خواستار توجه وزارت اقتصاد و دولت به شرایط مناطق آزاد شد و گفت: باید بخشی از ظرفیتهای مالی ایجاد شده در این مناطق برای حل مشکلات مردم و سرمایهگذاران همان مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
امام جمعه کیش همچنین از اقدامات انجام شده برای رفع برخی مشکلات کسبه از جمله تأخیر در پرداخت مالیات و بیمه و همچنین فراهم شدن امکان انتقال بخشی از کالاهای خریداری شده به سرزمین اصلی قدردانی کرد و افزود: اطلاعرسانی دقیق اقدامات انجام شده میتواند موجب افزایش امید در جامعه شود.
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