به گزارش خبرنگار مهر ، حسن سجادی صبح چهارشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات پارک علم و فناوری بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: کمبود زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی ضعف جدی واحدهای فناورانه استان است که اعتباراتی برای رفع این نقص در سال گذشته اختصاص یافت.

وی گفت: در سال گذشته ۷۲ میلیارد تومان اعتبار استانی، ۲۰ میلیارد تومان از طریق معاون علمی رئیس‌جمهور و ۳۰ میلیارد تومان از مجرای وزارت علوم برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه استان جذب شد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان‌شمالی افزود: وجود صنایع خلاق یکی از مزیت‌های رقابتی استان است که یکی از هشت خوشه کشوری این حوزه به خراسان‌شمالی واگذار شده و برنامه‌ریزی‌های آن انجام می‌شود.

سجادی ادامه داد: سال گذشته سرورهایی به ارزش ۳ میلیارد تومان مرتبط با هوش مصنوعی خریداری شد و در سال جاری نیز ۲ سیستم باارزش ۳ میلیارد تومان برای توسعه فعالیت شرکت‌های فناورانه خراسان‌شمالی خریداری شد.

وی بیانکرد: در سال گذشته ۷ رویداد مشترک واحدهای فناورانه استان با دانشگاه‌ها برگزار شد و ارتباط مستمر دانشجویان با شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان‌شمالی تصریح کرد: در سال گذشته یک فقره قرارداد انتقال بین شرکت آبفا با شرکت‌های دانش‌بنیان جهت حل مشکل تصفیه آب منعقد شد و تورهای بازدید صنایع از یکدیگر نیز انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۳، میزان فروش محصولات واحدهای دانش‌بنیان و فناوری استان ۱.۴ همت بود که در سال گذشته به ۱.۸ همت رسید.

سجادی با اشاره به آسیب‌های ناشی از جنگ و قطعی اینترنت، تأکید کرد: افزایش آمار فوق را نمی‌توان به منزله افزایش واقعی فروش تلقی کرد و علت آن را باید در افزایش قیمت‌ها و تورم جستجو کرد.

رئیس پارک علم و فناوری افزود: در سال ۱۴۰۳، میزان صادرات محصولات فناورانه استان یک میلیون و ۱۷۰ هزار دلار بود که در سال گذشته به علت حوادث رخ‌داده به ۳۱۸ هزار دلار رسید.