فرماندار بوشهر: حمایت از توانیابان یک ضرورت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در حاشیه اکران فیلم آخرین دختر در سالن آمفی‌تئاتر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به کارکردهای عمیق روان‌درمانی و توان‌افزایی هنر در مواجهه با چالش‌های اجتماعی، اظهار کرد: این نشست که با هدف بررسی بازخورد فیلم میان متخصصان حوزه درمان و توانبخشی برگزار شده و فرصتی فراهم آورد تا نقش هنر در ارتقای سلامت اجتماعی و حمایت از توانیابان بیش از پیش مورد تأکید قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل هنر در خلق تجربه‌های جمعی، گفت: هنر می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را هموار کند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر لزوم حمایت از افراد توانیابان برای ایفای نقش مؤثر در جامعه، افزود: هدف نهایی ما این است که با تکیه بر ظرفیت‌ها توانیابان را حمایت کنیم تا بتوانند مسئولیت‌ اجتماعی در جامعه عهده‌دار شوند و در جهت احقاق حقوق خود گام بردارند.

وی در ادامه افزود: برنامه‌ریزی فرهنگی در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که توانایی‌های نهفته در این قشر از جامعه شکوفا شود و نشان دهیم که هر فرد، صرف‌نظر از شرایط جسمانی می‌تواند نقشی تأثیرگذار در جامعه ایفا کند و مسئولیت‌های خطیر اجتماعی را بر عهده بگیرد.

فرماندار بوشهر بر ضرورت تداوم چنین رویدادهایی تأکید کرد و خواستار اکران اختصاصی این فیلم از دستگاه بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی به خانوادهای توانیابان شد.

فرماندار بوشهر بیان کرد: فیلم مستند آخرین دختر نه‌تنها دریچه‌ای نو به مشکلات و دغدغه‌های توانیابان گشوده بلکه بستری برای هم‌افزایی میان هنرمندان مددکاران و درمانگران در مسیر حمایت از این قشر فراهم ساخته است و دیگر هنرمندان هم می‌توانند در این حوزه برای تولید آثار فاخر اقدامات ارزشمندی انجام دهند.

اکران اختصاصی مستند آخرین دختر به کارگردانی داریوش غریب‌زاده، با حضور فرماندار شهرستان بوشهر، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و کادر درمان در سالن آمفی‌تئاتر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.