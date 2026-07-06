۲ کارگاه آموزشی به مناسبت روز قلم درکنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش غریب‌زاده مدرس این دوره‌ها عصر دوشنبه با اشاره به حضور فعال نسل نوجوان در این کارگاه‌ها اظهار داشت: اشتیاق و پذیرش بالای نوجوانان در این دوره، انگیزه‌ی من را برای آموزش و ارائه توضیحات بیشتر افزایش داد. آینده فیلم‌سازی و داستان‌نویسی در دستان این نسل جدید است.

از حواشی جذاب این رویداد، حضور دو مستندساز برجسته کشور، آقایان محسن خان‌جهانی و شهرام درخشانی بود. در حاشیه حضور ایشان، کسب دو جایزه بین‌المللی از فستیوال‌های هنگ‌کنگ و برلین برای مستند «آخرین دختر» ساخته داریوش غریب‌زاده به اطلاع حاضرین رسید.

این برنامه‌ها با استقبال خوب علاقه‌مندان و فعالان حوزه هنر برگزار شد و حضور پرشور شرکت‌ کنندگان، انگیزه‌ای مضاعف برای برگزارکنندگان در جهت تداوم این مسیر ایجاد کرد.

در پایان این برنامه، مستند «آخرین دختر» به نمایش درآمد که با استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان مواجه شد.