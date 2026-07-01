به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، موزه آکادمی اسکار، سه چهره مهم صنعت سرگرمی را به هیئت مدیره خود اضافه کرد.
گییرمو دل تورو فیلمساز مکزیکی برنده اسکار، جان گور تهیهکننده بزرگ برادوی و گیل آن هرد تهیهکننده فیلمهای پرفروش سه نفری هستند که به هیئت مدیره موزه آکادمی افزوده شدند تا در سلامت مالی و مدیریت بلندمدت موزه همکاری کنند.
فیلمهای دل تورو کارگردان مولف مکزیکی که ترکیبی منحصر به فرد از وحشت و فانتزی را خلق کرده، در مجموع ۱۱ جایزه اسکار بردهاند. او فیلم «شکل آب» را نوشت و کارگردانی کرد که برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد و برای «پینوکیو» جایزه اسکار بهترین فیلم بلند را دریافت کرد. آخرین فیلم بلند او یعنی «فرانکنشتاین» با بازی اسکار ایزاک و جیکوب الوردی، نامزد دریافت ۹ جایزه اسکار شد و در نهایت ۳ جایزه برای طراحی لباس، طراحی صحنه و چهره پردازی و آرایش مو را از آن خود کرد.
جان گور بنیانگذار و رئیس اجرایی استودیو جان گور، ۲۷ جایزه تونی (بیشترین تعداد در تاریخ) دریافت کرده و ۲ جایزه اولیویه و ۲ جایزه امی هم در کارنامه دارد. استودیوی نمایشی وی که در لندن واقع است، برای برادوی در آمریکا تولید برنامه میکند و علاوه بر آن تولید تور «شرور»، «همیلتون» و «شیر شاه» دیزنی را در سراسر آمریکای شمالی ارائه میدهد. او ۵ سال متوالی است که در میان ۵۰۰ رهبر تجاری تأثیرگذار در رسانه جای دارد.
گیل آن هرد که عضو سابق هیئت مدیره آکادمی است، کارنامهای پر از آثار کلاسیک دارد که تهیهکنندگی فیلمهای «بیگانگان»، «ورطه»، «آرماگدون» و «ترمیناتور ۲: روز داوری» از جمله آنهاست. او در تلویزیون هم تهیهکننده اجرایی فرنچایز «مردگان متحرک» است.
هیئت مدیره موزه اسکار پیش از افزوده شدن این ۳ عضو شامل رئیس الیویه د ژیوانشی، نایب رئیس دکتر اریک ایزرائیلیان، دبیر پاتریشیا بلینگر بالزر، خزانهدار جیم جیانوپولوس، آرنود بوئچ، افی تی. براون (عضو افتخاری)، آنلا چنگ، تام دالبی، سیدونی سیدو دوما، سید گانیس (عضو افتخاری)، جولیا اس.گو، ری هالبریتر، تام هنکس، ایمی هوما، لینت هاول تیلور، سیندی هوانگ، تراویس نایت، سایمون کیلموری، بیل کرامر، میکی لی، اوا لونگوریا، هیرو ماتسوکا، کاترین ال. الیور، الخاندرو رامیرز ماگانا، جیسون ریتمن، شیرا رودرمن، تد ساراندوس، تدی شوارتزمن، کیمبرلی استوارد، کیم تیلور-کولمن و کوین یمن بود.
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