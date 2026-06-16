به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، هیئت مدیره منتخب جدید برای سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ خود را معرفی کرد.
هیئت مدیره جدید ترکیبی از چهرههای جدید هیئت مدیره، از جمله گییرمو دل تورو کارگردان و کریس باورز آهنگساز و نیز چهرههای سابق مانند لو دایموند فیلیپس بازیگر و هانا مینگلا مدیر اجرایی و نامهای آشنایی چون اسطورههای انیمیشن و مستند، بانی آرنولد و راجر راس ویلیامز است که پس از یک وقفه دوباره به این هیئت پیوستهاند.
این دوره با یک تغییر ساختاری همراه است و طبق اصلاحیه اساسنامه که در ماه فوریه توسط هیئت مدیره تصویب شد، هر ۱۹ شاخه آکادمی اکنون هر یک ۳ عضو در هیئت مدیره خواهند داشت و کرسیهایی به شاخههای انیمیشن، تولید و فناوری و فیلمهای کوتاه افزوده شده و با این تغییر، ۵ کرسی به هیئت مدیره اضافه میشود و تعداد کل اعضا را به ۶۰ نفر میرساند.
در میان اعضایی که در دوره اخیر عضو بودند و برای دوره جدید بار دیگر انتخاب شدند، میتوان به فیلیپس (شاخه بازیگران)، جینکو گوتو (شاخه انیمیشن)، دنیل اورلاندی (شاخه طراحان لباس)، مینگلا (شاخه مدیران)، دیوید دینرشتاین (شاخه بازاریابی و روابط عمومی)، وندی آیلسورث (شاخه تولید و فناوری)، کالینا ایوانف (شاخه طراحی تولید)، مارک پی. استوکینگر (شاخه صدا) و دانا استیونز (شاخه نویسندگان) اشاره کرد.
آنهایی که برای اولین بار وارد هیئت مدیره شدهاند نیز عبارتند از: کارگردان برنده اسکار گییرمو دل تورو (شاخه کارگردانان)، مایکل گوی (شاخه فیلمبرداران)، آن گورسو (شاخه تدوینگران)، پاتریشیا دهنی (شاخه چهرهپردازان و آرایشگران)، کریس باورز (شاخه موسیقی)، فرد برگر (شاخه تهیهکنندگان)، ویک آرمسترانگ (شاخه تولید و فناوری)، دیوید لیچ (شاخه تولید و فناوری) و کیم مگنوسون (شاخه فیلمهای کوتاه).
بانی آرنولد (شاخه انیمیشن)، برنارد تلسی (شاخه انتخاب بازیگران)، راجر راس ویلیامز (شاخه مستند)، باب راجرز (شاخه فیلمهای کوتاه) و پاول دِبِوِک (شاخه جلوههای ویژه) پس از یک دوره وقفه، دوباره به هیئت مدیره پیوستند.
این چهرهها در کنار اعضای هیئت مدیره فعلی شامل پم عبدی، حیفا المنصور، لسلی باربر، کی. کی. بارت، دیون بیبی، جیسون بلوم، بروک برتون، افی تی. براون، کارتر بورول، پل کامرون، پاتریشیا کاردوسو، ادواردو کاسترو، آنی چانگ، پیتر دولین، جنیفر فاکس، کریس هگدوس، ریچارد هیکس، لری کارازوسکی، لورا سی. کیم، کریستینا کونلیاس، پیتر کوجاوسکی، مارلی متلین، ایسیس موسندن، اندی نلسون، میسی پارکر، جرالد کویست، جیسون ریتمن، نانسی ریچاردسون، اندرو رابرتز، هاوارد ای. رادمن، ترلین ای. شروپشایر، کریس تاشیما، کیم تیلور-کولمن، جین تسین، مارلون وست، جیجی ویلیامز و ریتا ویلسون فعالیت خواهند کرد.
۴۷ درصد هیئت مدیره را زنان تشکیل دادهاند و ۳۲ درصد اعضای آن از جوامع کمنماینده هستند.
اعضای هیئت مدیره میتوانند ۲ دوره ۳ ساله، متوالی یا غیرمتوالی، خدمت کنند و پس از آن یک وقفه ۲ ساله وجود دارد که پس از آن، دوباره در صورت واجد شرایط بودن برای حداکثر ۲ دوره دیگر انتخاب میشوند. یک فرد حداکثر ۱۲ سال در طول عمر خود میتواند این جایگاه را تمدید کند.
اصلاحیه جداگانهای که اوایل امسال تصویب شد، به رئیس فعلی آکادمی اجازه میدهد تا حداکثر ۴ دوره یک ساله متوالی، برای انتخاب مجدد نامزد شود و تا پایان دوره به عنوان عضو هیئت مدیره به طور رسمی خدمت کند.
وظیفه هیئت مدیره چشمانداز استراتژیک آکادمی، سلامت مالی آن و تضمین انجام مأموریت آن است.
گییرمو دل تورو، برنده سه جایزه اسکار برای اولین بار برای عضویت در هیئت مدیره آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در شاخه کارگردانان انتخاب شده است. دیوید لیچ کارگردان دیگری که در پیشبرد بخش جدید بدلکاری از سال ۲۰۲۸ نقش مهمی داشت، نیز برای اولین بار به هیئت مدیره خواهد پیوست، اما در شاخه تازه گسترشیافته تولید و فناوری.
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