افق ۵ ساله مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی با ۱۲ راهبرد ترسیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منویات ابلاغی تولیت آستان قدس رضوی به مرکز امور قرآنی، نقشه راهی جامع برای حرکت این مجموعه در افق پنج‌ساله آینده ترسیم کرده است؛ برنامه‌ای که با تأکید بر تحول در آموزش، ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی و پرورش استعدادها، استانداردسازی فعالیت‌ها و گسترش جریان‌های مردمی، مسیر تازه‌ای را پیش روی فعالیت‌های قرآنی آستان قدس رضوی، قرار می‌دهد.

مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از منویات و رهنمودهای تولیت آستان قدس رضوی را دریافت کرد که فراتر از توصیه‌های مقطعی، به‌مثابه یک سند راهبردی برای آینده این مرکز قابل‌ارزیابی است. این منویات، افق پنج‌ساله‌ای را برای توسعه فعالیت‌های قرآنی ترسیم می‌کند و با نگاهی آینده‌نگر، مأموریت‌های این مرکز را در حوزه آموزش، ترویج و جریان‌سازی قرآنی بازتعریف می‌کند.

مهم‌ترین محور این سند، تدوین برنامه افق پنج‌ساله آموزش قرآن کریم است؛ برنامه‌ای که با تعیین اهداف کمی و کیفی و ارائه گزارش‌های سالانه، مسیر حرکت مرکز امور قرآنی را در سال‌های آینده مشخص خواهد کرد. در همین چارچوب، مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی به‌عنوان محور آموزش قرآن کشور معرفی شده و بر نقش‌آفرینی ملی این مجموعه در ارتقای آموزش‌های قرآنی تأکید شده است.

استانداردسازی و نظام‌مند کردن فرایندهای آموزشی نیز از دیگر راهبردهای کلیدی این برنامه به شمار می‌رود. بازنگری در شیوه‌های آموزش، تدوین استانداردهای واحد، ارتقای کیفیت دوره‌ها و بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی، زمینه را برای افزایش اثربخشی فعالیت‌های قرآنی و تربیت نیروهای متخصص فراهم خواهد کرد.

در این مسیر، تولید محتوای آموزشی متناسب با نیاز مخاطبان، توانمندسازی مربیان و معلمان قرآن و توجه ویژه به آموزش کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها، از دیگر محورهایی است که در سند تحول پنج‌ساله موردتأکید قرار گرفته است.

منویات تولیت آستان قدس رضوی بر شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای قرآنی تأکید ویژه دارد تا زمینه تربیت نسل جدیدی از حافظان، قاریان، مدرسان و فعالان قرآنی فراهم شود. در کنار آن، توسعه دوره‌های عمومی و تخصصی قرآن کریم برای گروه‌های مختلف سنی نیز به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی این برنامه دنبال خواهد شد.

تقویت جلسات سنتی قرآن کریم، گسترش کرسی‌های تلاوت و محافل انس با قرآن و حمایت از جریان‌های مردمی قرآنی نیز از دیگر محورهای این سند است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن تعمیق ارتباط مردم با کلام وحی، فرهنگ قرآنی را بیش‌ازپیش در متن جامعه جاری سازد.

همچنین برگزاری برنامه‌های ویژه قرآنی در مناسبت‌های ملی و مذهبی و توسعه جلسات سنتی قرآن کریم در سراسر کشور، از جمله سیاست‌هایی است که جایگاه مردمی فعالیت‌های قرآنی آستان قدس رضوی را تقویت خواهد کرد.

در این سند، توسعه همکاری با آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی، به‌عنوان یکی از الزامات تحقق اهداف پنج‌ساله معرفی شده است؛ همکاری‌هایی که می‌تواند به هم‌افزایی ظرفیت‌های قرآنی کشور و گسترش آموزش قرآن در سطوح مختلف منجر شود.

ازسوی‌دیگر، توسعه تعاملات بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های قرآنی آستان قدس رضوی در جهان اسلام نیز موردتوجه قرار گرفته است تا این مجموعه بتواند نقش مؤثرتری در دیپلماسی فرهنگی و قرآنی ایفا کند.

در کنار این برنامه‌ها، توسعه زیرساخت‌های مرکز امور قرآنی، احداث ساختمان جدید، ایجاد فضاهای آموزشی و اداری متناسب و فراهم‌سازی امکانات موردنیاز، از دیگر محورهای راهبردی این برنامه به شمار می‌رود.

مجموعه منویات ابلاغی تولیت آستان قدس رضوی، صرفاً فهرستی از توصیه‌ها نیست، بلکه سندی راهبردی برای ترسیم آینده فعالیت‌های مرکز امور قرآنی به شمار می‌رود؛ سندی که بر برنامه‌ریزی بلندمدت، ارتقای کیفیت آموزش، مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی، کشف و پرورش استعدادها، تقویت زیرساخت‌ها و گسترش تعاملات ملی و بین‌المللی استوار است.

با اجرای این راهبردها، مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز راهبری آموزش و ترویج قرآن کریم در کشور بیش از گذشته تثبیت کرده و الگویی مؤثر برای توسعه فرهنگ قرآنی در سطح ملی و فراملی ارائه دهد.