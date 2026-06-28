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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

استقرار مواکب اصناف در ورودی‌های مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید

استقرار مواکب اصناف در ورودی‌های مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید

مشهد- مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی از استقرار مواکب تخصصی اصناف در ورودی‌های مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید خبرداد.

سرهنگ پاسدار محمد شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی مواکب تخصصی اصناف در ورودی‌های مشهد و مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی در مراسم تشیع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: این مواکب با هدف رفع نیازهای ضروری زائران، خدمات متنوع فنی و صنفی ارائه خواهند کرد.

مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری مراسمی تاریخی تشیع رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: فرزندان امت در جامعه اصناف و بازاریان خراسان رضوی لحظه‌شماری می‌کنند تا وظیفه خود را در این آیین بزرگ و تاریخی به بهترین نحو ایفا کنند.

وی در خصوص نحوه خدمات‌رسانی به زائران افزود: در پی هماهنگی‌های انجام شده با بسیج سازندگی استان خراسان رضوی به ریاست اقای روحانی، قرارگاه مشترکی تشکیل شده است. در این قرارگاه، تمام مشکلات و نیازمندی‌های مواکب و زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) شناسایی شده و موارد مرتبط با حوزه اصناف، توسط اتحادیه‌های صنفی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف می‌شود.

شریف از طراحی و ایجاد مواکب تخصصی خبر داد و تصریح کرد: با هدف خدمت‌رسانی بهینه به زائران، مواکب تخصصی در حوزه‌های تعمیر خودرو، برق خودرو، آرایشگری، دوخت و تعمیر لباس، تعمیر موبایل، قفل و کلیدسازی و همچنین تأمین مایحتاج روزانه زائران در سطح شهر مشهد و ورودی‌های این کلان‌شهر پیش‌بینی شده است.

مسئول سازمان بسیج اصناف خراسان رضوی تأکید کرد: این خدمات تنها محدود به مشهد نیست و اصناف و بازاریان در سایر شهرستان‌های استان نیز آمادگی کامل دارند تا در مسیر حرکت زائران به سمت مشهد، این مواکب تخصصی را برپا کرده و به زائران خدمت‌رسانی کنند. ما تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا با هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه، میزبانی شایسته‌ای برای زائران حضرت رضا(ع) رقم بزنیم.

کد مطلب 6873621

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