سرهنگ پاسدار محمد شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهاندازی مواکب تخصصی اصناف در ورودیهای مشهد و مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی در مراسم تشیع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: این مواکب با هدف رفع نیازهای ضروری زائران، خدمات متنوع فنی و صنفی ارائه خواهند کرد.
مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته برای برگزاری مراسمی تاریخی تشیع رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: فرزندان امت در جامعه اصناف و بازاریان خراسان رضوی لحظهشماری میکنند تا وظیفه خود را در این آیین بزرگ و تاریخی به بهترین نحو ایفا کنند.
وی در خصوص نحوه خدماترسانی به زائران افزود: در پی هماهنگیهای انجام شده با بسیج سازندگی استان خراسان رضوی به ریاست اقای روحانی، قرارگاه مشترکی تشکیل شده است. در این قرارگاه، تمام مشکلات و نیازمندیهای مواکب و زائران حضرت علی بن موسیالرضا(ع) شناسایی شده و موارد مرتبط با حوزه اصناف، توسط اتحادیههای صنفی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف میشود.
شریف از طراحی و ایجاد مواکب تخصصی خبر داد و تصریح کرد: با هدف خدمترسانی بهینه به زائران، مواکب تخصصی در حوزههای تعمیر خودرو، برق خودرو، آرایشگری، دوخت و تعمیر لباس، تعمیر موبایل، قفل و کلیدسازی و همچنین تأمین مایحتاج روزانه زائران در سطح شهر مشهد و ورودیهای این کلانشهر پیشبینی شده است.
مسئول سازمان بسیج اصناف خراسان رضوی تأکید کرد: این خدمات تنها محدود به مشهد نیست و اصناف و بازاریان در سایر شهرستانهای استان نیز آمادگی کامل دارند تا در مسیر حرکت زائران به سمت مشهد، این مواکب تخصصی را برپا کرده و به زائران خدمترسانی کنند. ما تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا با همافزایی دستگاههای مربوطه، میزبانی شایستهای برای زائران حضرت رضا(ع) رقم بزنیم.
نظر شما