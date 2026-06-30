استقرار تیم های بازرسی سلامت در مسیرهای منتهی به حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید وفا ظهر سه شنبه در نشست خبری کمیته بهداشت و درمان ستاد استانی، ضمن اشاره به اهمیت حفظ سلامت شرکت‌کنندگان در مراسم‌های مذهبی پیش رو، بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌ها برای پیشگیری از مخاطرات محیطی و بهداشتی اظهار کرد: با توجه به فصل گرما و حجم بالای تردد، موضوعاتی نظیر بهداشت مواد غذایی، تامین آب شرب سالم و پیشگیری از گرمازدگی در اولویت اصلی برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به مخاطرات احتمالی در مسیرهای زمینی، ریلی و هوایی، بیان کرد: سلامت کاروان‌های عزیمت‌کننده از تمام استان‌ها باید از ابتدای حرکت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، دسترسی به آب شرب سالم است. اولویت ما استفاده از آب‌های بسته‌بندی شده با مشخصات و مجوز معتبر است که حوزه نظارت غذا و دارو دانشگاه بر آن متولی است.

وفا همچنین با اشاره به اهمیت بهداشت در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، از دستگاه‌های ناظر از جمله راهداری، میراث فرهنگی، فرمانداری‌ها و ستاد خدمات سفر خواست تا رعایت دقیق ضوابط بهداشتی را در این مراکز الزامی کنند.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: تیم‌های بازرسی مشترک از همین دیروز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون هیچ‌گونه تعارفی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

وی با اعلام جزئیات عملیاتی بازرسی‌ها گفت: با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی، از تاریخ سیزدهم ماه جاری، چهار پایگاه نظارتی در خیابان‌های منتهی به حرم، میدان شهدا، پنج‌راه و چهارراه مقدم طبرسی مستقر خواهند شد. بازرسان ما در این ایستگاه‌ها علاوه بر رعایت ضوابط بهداشتی، با همکاری قاضی کشیک، بر مسائلی نظیر گران‌فروشی و تقلب نیز نظارت خواهند داشت.

وفا همچنین از یک اقدام ویژه برای پوشش بهتر مسیرها خبر داد و گفت: به دستور مدیریت دانشگاه، تیم‌های واکنش سریع در فواصل کوتاه (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر) در مسیرها مستقر خواهند بود تا هرگونه نیاز یا مشکل بهداشتی در کمترین زمان ممکن برطرف شود.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش تخصصی سخنان خود، هشدار داد: عدم رعایت فاصله زمانی بین بسته‌بندی و مصرف مواد غذایی، از عوامل اصلی مسمومیت‌های جمعی است.

وی تصریح کرد: اگر ماده غذایی بیش از دو ساعت در محیط بیرون قرار بگیرد، احتمال فساد و رشد میکروب‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد. توصیه می‌شود مواد غذایی یا در دمای بالای ۶۳ درجه سانتی‌گراد (داغ) یا در دمای زیر ۴ درجه سانتی‌گراد (سرد) مصرف شوند.

وفا همچنین تأکید کرد که طبخ مواد غذایی ترجیحاً باید در مراکز دارای مجوز یا ظرفیت‌های صنعتی انجام شود و مدیریت پسماند تولید شده نیز باید با دقت انجام گیرد تا از بروز معضلات زیست‌محیطی و بهداشتی جلوگیری شود.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و شورای هیات‌های مذهبی خواست تا با توجه به تجمعات گسترده در فصل گرما، رعایت ضوابط بهداشتی در آشپزخانه‌های هیئتی را جدی بگیرند.

وی تأکید کرد: همکاری نزدیک هیئت‌ها با حوزه سلامت، تضمین‌کننده سلامت عزیزان شرکت‌کننده در این مراسم‌های بزرگ خواهد بود.