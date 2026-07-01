به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی آغاز پذیرش طلاب جدید حوزه علمیه خواهران الزهرا (سلام‌الله‌علیها) شهرستان گناوه با حضور مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر، ، مدیر حوزه علمیه خواهران، اعضای هیئت امنا و جمعی از اساتید در دفتر امام جمعه با قدردانی از حضور مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان و اعضای جلسه، بر لزوم هم‌افزایی همه ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی شهرستان برای تقویت حوزه علمیه خواهران تأکید کرد.

امام جمعه گناوه، مؤسس حوزه‌های علمیه شهرستان و رئیس هیئت امنای حوزه علمیه خواهران گناوه افزود: بهره گیری از ظرفیت اعضای هیئت امنا، اساتید، طلاب، روحانیون، مبلغان، طلاب طرح امین و نیروهای حوزوی شاغل در آموزش و پرورش در معرفی حوزه علمیه و جذب طلاب جدید مؤثر است.

وی خواستار استمرار نشست‌های تخصصی، پیگیری مصوبات، توسعه مؤسسات قرآنی، تعامل بیشتر با هیئت‌های مذهبی و دعوت از مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرتبط برای مشارکت در برنامه‌های حوزه شد.

ضرورت جذب هدفمند طلاب

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر نیز با قدردانی از فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه علمیه خواهران گناوه، نقش هیئت امنا را در پشتیبانی و تسهیل امور حوزه مهم دانست.

حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی بر برگزاری منظم جلسات، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ایجاد منابع مالی پایدار با مشارکت خیرین، جذب هدفمند طلاب و ارتقای برنامه‌های آموزشی، تربیتی و اخلاقی تأکید کرد.

در ابتدای این نشست، مدیر حوزه علمیه خواهران الزهرا (س) گناوه گزارشی از روند فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی، آمار پذیرش طلاب، برنامه‌های پیش‌رو و مهم‌ترین چالش‌های موجود ارائه کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای جذب بانوان مستعد و علاقه‌مند به فراگیری علوم دینی تأکید کرد.

ارائه راهکار برای توسعه حوزه علمیه خواهران

در ادامه، اعضای هیئت امنا و اساتید با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود، راهکارهایی برای توسعه جذب طلاب ارائه کردند که از جمله آن می‌توان به بهره‌گیری از ظرفیت طلاب طرح امین، روحانیون، مبلغان، وعاظ، طلاب شاغل در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، تعامل مؤثر با خانواده‌ها و مدارس، همکاری با هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های فرهنگی و فعالان فرهنگی شهرستان اشاره کرد.

همچنین در این نشست از همکاری و همراهی مجموعه آموزش و پرورش شهرستان گناوه در اجرای برنامه‌های مشترک با حوزه علمیه خواهران قدردانی شد.

در پایان این نشست، حاضران ضمن بررسی راهکارهای توسعه حوزه علمیه خواهران الزهرا (س)، پیشنهادهایی برای تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ارتقای امکانات آموزشی و رفاهی، ایجاد منابع پایدار و افزایش توانمندی‌های علمی و فرهنگی این مرکز دینی ارائه کردند و بر پیگیری مصوبات جلسه تأکید شد.