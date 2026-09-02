به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان سمنان در این مجموعه ضمن بیان اینکه توجه به معیشت مردم اولویت و رویکرد دولت چهاردهم است، تاکید کرد: میکوشیم با تدوین و اجرای طرحها و سازوکارهای مناسب، زمینه کاهش فشارهای اقتصادی، بهبود شرایط زندگی مردم و تقویت رفاه عمومی فراهم شود.
وی با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایهگذاری اظهار داشت: ایجاد مشوق های مناسب برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری در دستور کار استان قرار دارد، چراکه رونق فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر تقویت بنیانهای تولید، زمینهساز ایجاد اشتغال، افزایش رفاه و بهبود شرایط اقتصادی مردم خواهد بود.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تعامل و هم افزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و سایر مجموعههای استان بیان کرد: حل مسائل مردم و پیشبرد برنامههای توسعه ای در گرو همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی استان است.
کولیوند افزود: استمرار این تعامل میتواند زمینه تداوم خدمترسانی، تقویت امید و شتاب استان در مسیر توسعه و پیشرفت را فراهم سازد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در شرایط کنونی هیچ موضوعی نباید موجب تفرقه، گسست اجتماعی و تضعیف همبستگی مردم و مسئولان در کشور و استان شود.
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