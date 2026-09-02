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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

تامین کالاهای اساسی در استان سمنان؛ تداوم مسیر خدمت‌رسانی

تامین کالاهای اساسی در استان سمنان؛ تداوم مسیر خدمت‌رسانی

سمنان- استاندار سمنان از تامین کالاهای اساسی در این استان خبر داد و گفت: ذخیره کالاهای مورد نیاز مردم استان برای ماه‌های آتی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان سمنان در این مجموعه ضمن بیان اینکه توجه به معیشت مردم اولویت و رویکرد دولت چهاردهم است، تاکید کرد: می‌کوشیم با تدوین و اجرای طرح‌ها و سازوکارهای مناسب، زمینه کاهش فشارهای اقتصادی، بهبود شرایط زندگی مردم و تقویت رفاه عمومی فراهم شود.

وی با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: ایجاد مشوق های مناسب برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار استان قرار دارد، چراکه رونق فعالیت‌های اقتصادی، علاوه بر تقویت بنیان‌های تولید، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش رفاه و بهبود شرایط اقتصادی مردم خواهد بود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تعامل و هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر مجموعه‌های استان بیان کرد: حل مسائل مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه ای در گرو همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی استان است.

کولیوند افزود: استمرار این تعامل می‌تواند زمینه تداوم خدمت‌رسانی، تقویت امید و شتاب استان در مسیر توسعه و پیشرفت را فراهم سازد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در شرایط کنونی هیچ موضوعی نباید موجب تفرقه، گسست اجتماعی و تضعیف همبستگی مردم و مسئولان در کشور و استان شود.

کد مطلب 6935299

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