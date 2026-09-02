کاهش تدریجی دمای هوای قم تا پایان هفته جاری

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: تحلیل ها نشان‌دهنده حاکمیت جوی غالباً صاف تا قسمتی ابری بر استان قم در بازه زمانی سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ۱۰ تا ۱۲ شهریور است.



وی تأکید کرد: در ساعاتی از این بازه، وزش باد با سرعت قابل ملاحظه‌ای رخ می‌دهد و مناطق آسیب‌پذیر استان در معرض خیزش گردوخاک قرار خواهند گرفت که می‌تواند کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار دهد.



این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه دمای هوا در روزهای یادشده روندی نزولی را طی می‌کند، گفت: بیشینه دمای شهر قم در روز جاری به ۳۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و از فردا کاهش محسوسی در این شاخص جوی آغاز خواهد شد.



روند نزولی دما در روزهای آینده



ترابیان، درباره وضعیت چهارشنبه توضیح داد: آسمان استان همچنان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و وزش بادی با سرعت ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت و جهت شمالی، مناطق مختلف را در بر می‌گیرد و در نقاط مستعد، گردوخاک دور از انتظار نیست.



وی گفت: در این روز کمینه و بیشینه دمای هوای مرکز استان به ترتیب به ۲۱ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید که در مقایسه با روز سه‌شنبه، افت حدود دو درجه‌ای را در گرمترین ساعت نشان می‌دهد.



پیش‌بینی وضعیت جوی در ۴۸ ساعت آینده



کارشناس هواشناسی قم همچنین برای روز پنج‌شنبه شرایطی مشابه با روز قبل پیش‌بینی کرد و گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری باقی می‌ماند و وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک در برخی نقاط تداوم خواهد یافت.



وی افزود: جهت وزش باد در این روز به شرقی تغییر می‌کند و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت متغیر خواهد بود که می‌تواند جابجایی گردوغبار را به همراه داشته باشد.



ترابیان در ادامه خاطرنشان کرد: دمای هوای قم در پنج‌شنبه به کمینه ۲۴ و بیشینه ۳۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی دما در پایان هفته کاری است.



ثبت گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته



بر اساس گزارش ایستگاه‌های سنجش هواشناسی، در ۲۴ ساعت منتهی به امروز، منطقه دستجرد با ثبت کمینه دمای ۱۸.۹ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبح را در میان نقاط مختلف استان تجربه کرده است.



همچنین جمکران با بیشینه دمای ۴۳.۷ درجه سانتی‌گراد، گرمترین بعدازظهر را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده که حاکی از اختلاف دمایی قابل توجه در مناطق مختلف قم است.