ایجاد یک همت ارزش افزوده در موقوفات شهرستان شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا بخشی صبح چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در اوقاف شاهرود اعلام کرد: اوقاف این شهرستان تلاش کرده تا وارد دعاوی حقوقی در زمینه موقوفات نشود اما سه هزار و ۵۰۰ مستاجر ثابت در موقوفات شهرستان بعضاً مواردی را هم پیش می آورد که قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۷۲ پرونده و دعوای حقوقی در زمینه موقوفات در اوقاف شاهرود طی یکسال اخیر مطرح شده است، افزود: از این ۷۲ دعوای حقوقی ۴۹ مورد مختومه و به نفع موقوفه اجرای حکم شده، ۱۰ مورد در مرحله اجرا قرار دارد و مابقی در حل طی روند رسیدگی قضایی هستند.

رئیس اوقاف شاهرود با بیان اینکه ارزش املاکی که بر اساس دعاوی حقوقی از تصرفات شخصی افراد در شهرستان به موقوفات بازگشته طی یکسال اخیر ۳۸۵ میلیارد تومان برآورد می شود، ادامه داد: این موقوفات در تصرفات غیرقانونی اشخاص بوده که توانستیم آنها را به نفع اوقاف تغییر وضعیت دهیم.

بخشی با بیان اینکه بعضاً پرونده هایی وجود دارد که از سال ۴۱ موقوفه در تصرف فرد بوده است، توضیح داد: در این زمینه خوشبختانه توانستیم اقدامات خوبی را رقم بزنیم و جلوی تصرفات موقوفات را بگیریم.

وی با بیان اینکه در این موقوفات که به اوقاف بازگشته، اجرای امینانه وقف نامه واقف در اولویت قرار دارد، بیان داشت: در تلاش هستیم که این موقوفات را به بهترین شکل اجرا کنیم.

رئیس اوقاف شاهرود گفت: در دوران مدیریت جدید اوقاف موضوع استفاده از ظرفیت ماده پنج و امنای موقوفات را در زمینه کمک مردم به احیای موقوفات و سرمایه گذاری در موقوفات، به مثابه یک اولویت و رویکرد مهم دنبال می شود.

بخشی با بیان اینکه در یکسال اخیر پنج امین موقوفه در شهرستان شاهرود با اوقاف همکاری داشتند، گفت: این افراد در تمام پرونده ها برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در موقوفات کمک حال ما بودند.

وی با بیان اینکه دعوت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در موقوفات، احیای رقبات، مقوله کارشناسی ها و اجرای نیات موقوفه و ... مواردی بوده که این امنای موقوفات در آنها به کمک اوقاف شاهرود آمدند، افزود: در مجموع در یکسال اخیر یک هزار میلیارد تومان ارزش افزوده در املاک موقوفه شهرستان شاهرود داشتیم.

رئیس اوقاف شاهرود ادامه داد: این یک همت ارزش افزوده در بحث های حقوقی و احیای موقوفات، شناسایی موقوفات جدید و یا تصرفات، به روز رسانی املاک اجاره ای، تغییر کاربری، سرمایه گذاری و ... ایجاد شده و امسال نیز بنا داریم این موضوع را با قدرت ادامه دهیم.

بخشی با بیان اینکه در شهرستان شاهرود به مراتب ظرفیت های بیشتری نیز وجود دارد تا بتوانیم از موقوفات ارزش افزوده بسازیم، تاکید کرد: از همه کسانی که می توانند به احیا، شناسایی و سرمایه گذاری در موقوفات کمک کنند، دعوت می شود تا به این امر مهم که سبب خیرات و برکات و اشتغال و ... می شود، بپیوندند.