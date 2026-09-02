به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، نشست کارشناسان مسئول انجمن اولیا و مربیان مناطق ۲۱گانه شهرستان‌های استان تهران با حضور عاطفه سادات مدبرنژاد مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش، یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و جمعی از مسئولان این حوزه برگزار شد.

مدبرنژاد در این نشست، تقویت پیوند مدرسه و خانواده را از الزامات تحقق اهداف تربیتی دانست و اظهار کرد: آموزش‌وپرورش برای تحقق رسالت تربیتی خود نیازمند همراهی خانواده‌ها است.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی بین‌بخشی در حوزه‌هایی همچون آموزش خانواده، جوانی جمعیت و طرح نماد افزود: برنامه‌های آموزش خانواده باید از سطح ارائه محتوا فراتر رفته و به ارتقای مهارت‌های والدگری و بهبود رفتار و عملکرد دانش‌آموزان منجر شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به موضوع لباس فرم و حمل‌ونقل دانش‌آموزی، بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب، رعایت حقوق خانواده‌ها، شفافیت فرآیندها و تقویت نظارت تأکید کرد.

وی نقش مدارس و انجمن‌های اولیا و مربیان را در اطلاع‌رسانی و نظارت بر حسن اجرای ضوابط مهم دانست و گفت: ارائه خدمات دانش‌آموزی باید در چارچوب مقررات و با رویکرد صیانت از حقوق خانواده‌ها انجام شود.

بازطراحی ساختار انجمن اولیا و مربیان

مدبرنژاد با اشاره به تحول در ساختار انجمن اولیا و مربیان پس از چندین سال ، این تغییر را فرصتی برای تقویت جایگاه، انسجام و اثربخشی مشارکت خانواده‌ها عنوان کرد و بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت شورای انجمن‌های اولیا و مربیان تاکید کرد.

وی همچنین توسعه مشارکت خانواده‌ها در نهضت مدرسه‌سازی را از ظرفیت‌های مهم این حوزه دانست و افزود: طرح مدرسه اولیا در راستای سیاست دولت و استفاده از ظرفیت مردم کلید خورد که تعدادی از این مدارس آماده بهره برداری هستند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش در ادامه، از بررسی آیین‌نامه جامع مراکز مشاوره خانواده «پیوند» و بازتعریف مأموریت این مراکز خبر داد و گفت: هدف، ارائه خدمات مشاوره‌ای منسجم‌تر و اثربخش‌تر به خانواده‌هاست.

عدالت آموزشی با حفظ کرامت دانش‌آموزان

مدبرنژاد با اشاره به طرح «کارت نشاط» اظهار کرد: این طرح با رویکرد عدالت آموزشی و با تأکید بر حفظ کرامت دانش‌آموزان کم‌برخوردار دنبال می‌شود و ظرفیت انجمن‌های اولیا و مربیان و خیرین می‌تواند در حمایت هدفمند از این دانش‌آموزان به کار گرفته شود.

وی در پایان گفت: انجمن‌های اولیا و مربیان می توانند در کنار مدیران مدارس، زمینه‌ساز آغاز باشکوه، بانشاط و امیدبخش سال تحصیلی باشند؛ آغازی که جلوه‌ای از پویایی، امید و اقتدار ایران اسلامی خواهد بود.