آخرین وضعیت اجرای طرح جهش تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح جهش سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ اظهار کرد: تاکنون ۹ هزار و ۹۰۱ نوبتگیری در سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۴ دانشآموز مورد ارزیابیهای تخصصی قرار گرفتهاند و فرآیند ارزیابی به پیشرفت ۴۰.۵ درصد رسیده است.
وی افزود: از مجموع دانشآموزان ارزیابیشده، ۹۴۱ نفر معادل ۲۳.۴۴ درصد شرایط لازم برای جهش تحصیلی را احراز کردهاند و ۳ هزار و ۷۳ نفر معادل ۷۶.۵۶ درصد موفق به احراز شرایط لازم نشدهاند. این آمار نشاندهنده دقت، حساسیت و رعایت استانداردهای تخصصی در فرآیند سنجش و ارزیابی متقاضیان جهش تحصیلی است.
قاسمی با اشاره به وضعیت استانها گفت: استانهای تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و خوزستان بیشترین میزان مشارکت در نوبتگیری را داشتهاند و در این میان، استان خوزستان از نظر تکمیل فرآیند ارزیابی عملکرد قابل توجهی را به ثبت رسانده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور تأکید کرد: دانشآموزان پس از نوبتگیری، در ارزیابیهای تخصصی هوش و روانشناختی شرکت میکنند. این فرآیند تا پایان تیرماه به اتمام خواهد رسید و در صورت احراز صلاحیت، دانشآموزان مجاز به حضور در آزمون ارزشیابی تحصیلی ارتقای پایه خواهند بود. این آزمون در شهریورماه توسط مدارس برگزار میشود و پذیرفتهشدگان با کسب نمره قبولی، امکان استفاده از طرح جهش تحصیلی را خواهند داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته فرآیند ارزیابی متقاضیان جهش تحصیلی تا پایان مردادماه ادامه داشت، اما امسال با برنامهریزی انجامشده، این فرآیند یک ماه زودتر و تا پایان تیرماه به پایان خواهد رسید.
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