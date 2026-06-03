به گزارش خبرگزاری مهر، شهربانو بختیاری با اعلام آغاز فرآیند ثبتنام دانشآموزان متقاضی جهش تحصیلی، اظهار کرد: والدین دانشآموزانی که شرایط استفاده از طرح جهش تحصیلی را دارند، باید در نخستین گام درخواست خود را به مدرسه محل تحصیل ارائه دهند.
وی افزود: پس از بررسی و تأیید درخواست دانشآموز در سامانه سیدا توسط مدیر مدرسه، والدین میتوانند با مراجعه به سامانه مربوط به جهش تحصیلی نسبت به دریافت نوبت و طی مراحل ارزیابی اقدام کنند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همه مراحل نوبتگیری به صورت الکترونیکی انجام میشود، تصریح کرد: خانوادهها باید پس از تأیید درخواست در مدرسه، از طریق سامانه تعیینشده آموزش و پرورش استثنایی، فرآیند ثبتنام را تکمیل کنند.
وی تاکید کرد: اجرای فرآیند جهش تحصیلی از ۱۰ خردادماه آغاز شده و تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و این مهلت تمدید نخواهد شد.
بختیاری از والدین خواست با توجه به محدودیت زمانی در نظر گرفته شده، ثبتنام و نوبتگیری فرزندان خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
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