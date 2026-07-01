پیگیری تخصیص ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تجهیزات فنی نوغانداری

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: پیگیر تخصیص ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌ قیمت برای توسعه تجهیزات فنی حوزه نوغانداری در سال جاری هستیم.

وی افزود: این تسهیلات با هدف تجهیز واحدهای پرورش کرم ابریشم، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت تولید در اختیار نوغانداران قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی حوزه نوغانداری، تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات نوین و همچنین مرمت و بازسازی جایگاه‌های پرورش کرم ابریشم است.

رضادوست ادامه داد: ایجاد جایگاه‌های استاندارد و استفاده از فناوری‌های جدید، نقش موثری در افزایش راندمان تولید پیله تر کرم ابریشم دارد.

وی تصریح کرد: از جمله تجهیزات مورد نیاز این بخش، دستگاه «مابشی» یا دستگاه مکانیزه پیله‌کش است که در مرحله پیله‌ تنی مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده از این دستگاه علاوه‌بر تسهیل فرآیند برداشت، موجب تولید پیله‌های یکدست، باکیفیت و بازارپسند می‌شود و ارزش افزوده بیشتری برای نوغانداران به همراه دارد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: توسعه بسترهای طبقاتی پرورش کرم ابریشم با قابلیت کنترل دما و رطوبت از دیگر برنامه‌های این مرکز است، زیرا این تجهیزات امکان استفاده حداکثری از فضای پرورش را فراهم کرده و شرایط مطلوب ‌تری برای رشد کرم ابریشم ایجاد می‌کند که در نهایت به افزایش راندمان تولید منجر خواهد شد.

وی با تاکید بر این که تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی نیز پاسخگوی نیازهای این بخش نیست، اذعان کرد: پیگیر ایجاد یک خط اعتباری ویژه برای نوغانداران هستیم، زیرا فعالان این حوزه به طور عمده از اقشار کم ‌برخوردار جامعه هستند و برای توسعه فعالیت خود به حمایت‌های ویژه و تسهیلات ارزان‌ قیمت نیاز دارند.

رضادوست یکی دیگر از اولویت‌های مرکز توسعه نوغانداری کشور را دستیابی به خودکفایی در تولید تخم نوغان عنوان کرد و افزود: وابستگی به واردات تخم نوغان، هر سال مشکلاتی را از نظر کمیت و کیفیت برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و از این رو، توسعه تولید داخلی تخم نوغان و کاهش وابستگی به خارج از برنامه‌های راهبردی این مرکز است.