رکوردداری لنگرود در تولید ابریشم کشور تداوم یافت

یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان کشت پیله تر ابریشم در لنگرود، اظهار کرد: نوغانداران لنگرودی امسال با تولید حدود ۸۵ تن پیله‌ تر ابریشم، بار دیگر جایگاه نخست کشور را در این بخش تثبیت کردند.

گلشن با اشاره به اینکه امسال در مجموع ۳۰۰ تن پیله‌تر ابریشم در استان گیلان و یک هزار و ۱۰۰ تن در کشور تولید شده است، تصریح کرد: سهم لنگرود از تولید استان و کشور، بیانگر ظرفیت کم‌نظیر این شهرستان در صنعت نوغانداری و نقش اثرگذار آن در اقتصاد ابریشم ایران است.

وی با بیان اینکه فصل نوغانداری امسال با کیفیت مطلوب محصول به پایان رسید، اضافه کرد: همچنین فصل نوغانداری امسال با رضایت تولیدکنندگان از قیمت پیله ابریشم همراه بوده است.

فرماندار لنگرود افزود: روند افزایشی قیمت پیله‌ تر در طول فصل برداشت ادامه داشت و قیمت این محصول در بازار به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم نیز رسید، این در حالی است که سال قبل هر کیلوگرم از این محصول ۴۵۰ هزار تومان خریداری شد که نشان‌دهنده ارزش اقتصادی بالای تولید داخلی و استقبال خریداران از پیله باکیفیت لنگرود است.

گلشن با تاکید بر اینکه شرایط کنونی فرصت مناسبی برای توسعه دوباره صنعت نوغانداری است، گفت: افزایش درآمد تولیدکنندگان، انگیزه لازم را برای گسترش پرورش کرم ابریشم و احیای باغات توت در سال‌های آینده فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز رونق هرچه بیشتر این صنعت باشد.

وی با اشاره به اینکه لنگرود همواره یکی از مهم‌ترین مراکز تولید ابریشم کشور بوده است، بیان کرد: تداوم حمایت از نوغانداران، توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش ابریشم، علاوه بر افزایش درآمد بهره‌برداران، نقش مهمی در کاهش وابستگی کشور به واردات نخ ابریشم و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی توسط دولت نقش اساسی در افزایش قیمت داخلی پیله تر ابریشم و درآمد کشاورزان دارد، در پایان اذعان کرد: با قدردانی از تلاش نوغانداران شهرستان، امید داریم که روند رو به رشد تولید و افزایش کیفیت پیله ابریشم در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و لنگرود همچنان به عنوان پیشران صنعت ابریشم کشور، نقش ملی خود را حفظ کند.