توزیع بیش از ۲۶ هزار جعبه تخم نوغان

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیباله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از توزیع بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ جعبه تخم نوغان در میان نوغانداران کشور در سال جاری خبر داد و گفت: امسال توزیع ۴۱ هزار جعبه تخم نوغان در سطح کشور را برنامهریزی کردهایم.
وی در همین حال استان گیلان را قطب تولید ابریشم ایران دانست و افزود: از مجموع ۱۲ هزار جعبه تخم نوغان پیشبینیشده برای استان گیلان، تاکنون ۶ هزار و ۸۰۰ جعبه بین نوغانداران این استان توزیع شده است.
رضادوست توسعه نوغانداری را عاملی موثر در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عنوان و بر حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زنجیره تولید ابریشم در کشور تاکید کرد.
وی ادامه داد: استان گیلان به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و پیشینه تاریخی در پرورش کرم ابریشم، نقش مهمی در تولید ابریشم کشور ایفا میکند.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در همین حال بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای استانی برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت ابریشم داخلی تاکید کرد.
