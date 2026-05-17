۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

توزیع بیش از ۲۶ هزار جعبه تخم نوغان

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از توزیع بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ جعبه تخم نوغان در میان نوغانداران کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب‌اله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از توزیع بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ جعبه تخم نوغان در میان نوغانداران کشور در سال جاری خبر داد و گفت: امسال توزیع ۴۱ هزار جعبه تخم نوغان در سطح کشور را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی در همین حال استان گیلان را قطب تولید ابریشم ایران دانست و افزود: از مجموع ۱۲ هزار جعبه تخم نوغان پیش‌بینی‌شده برای استان گیلان، تاکنون ۶ هزار و ۸۰۰ جعبه بین نوغانداران این استان توزیع شده است.

رضادوست توسعه نوغانداری را عاملی موثر در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عنوان و بر حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زنجیره تولید ابریشم در کشور تاکید کرد.

وی ادامه داد: استان گیلان به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و پیشینه تاریخی در پرورش کرم ابریشم، نقش مهمی در تولید ابریشم کشور ایفا می‌کند.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در همین حال بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های استانی برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت ابریشم داخلی تاکید کرد.

