به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور پیشبینی کرد: امسال ۱۱۰۰ تن پیله تر ابریشم به ارزش تقریبی ۱۳۰۰ میلیارد تومان در کشور تولید شود.
وی افزود: به دلیل تغییرات اقلیمی از نظر میزان تولید، کیفیت محصول و همچنین قیمت فروش، یکی از بهترین سالهای نوغانداری کشور رقم خورده است.
رضادوست درباره استانهای پیشتاز در تولید پیله تر ابریشم اظهار کرد: استان گیلان همچنان رتبه نخست تولید پیله تر ابریشم کشور را در اختیار دارد و پس از آن استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و مازندران به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند و سهم قابل توجهی از تولید سالانه کشور را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان این که امسال نوغانداران از نظر قیمت فروش نیز شرایط بسیار مطلوبی را تجربه کردند، تصریح کرد: سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما به دلیل استقبال بخش خصوصی، این محصول با قیمت توافقی ۴۸۰ هزار تومان خریداری شد و به عبارتی اختلاف قیمت تضمینی و توافقی در سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار تومان بود.
وی ادامه داد: امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم به ۶۰۵ هزار تومان افزایش یافت که نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد نشان میدهد.
رضادوست گفت: بخش خصوصی نیز همچون سال گذشته استقبال گستردهای از خرید توافقی پیله تر داشته و در حال حاضر این محصول در نقاط مختلف کشور با قیمتهایی بین یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شده است که این موضوع درآمد نوغانداران را به شکل محسوسی افزایش داده است.
وی با اشاره به نیاز صنعت نساجی کشور به نخ ابریشم اظهار کرد: نیاز سالانه کشور به نخ ابریشم بین ۵۵۰ تا ۵۶۰ تن است، اما تولید داخلی هنوز کمتر از ۴۰ درصد این نیاز را تامین میکند و در نتیجه حدود ۶۰ درصد نخ ابریشم مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین میشود.
رضادوست ادامه داد: این در حالی است که ظرفیت توسعه پرورش کرم ابریشم در کشور فراهم است و با گسترش تولید میتوان وابستگی به واردات را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
وی در همین حال توسعه توتستانها را مهمترین پیش نیاز گسترش نوغانداری دانست و گفت: پایه اصلی توسعه این صنعت، تامین غذای کرم ابریشم از طریق ایجاد و توسعه باغهای توت است و از اینرو حمایت ویژهای از توسعه توتستانها در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار دارد.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور تصریح کرد: در سالهای گذشته حدود ۳۸۰ هزار اصله نهال توت در استانهای کشور توزیع شد و این رقم امسال به ۴۵۰ هزار اصله افزایش یافته است.
وی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تامین نهال توت، در حوزه تولید و توزیع تخم نوغان نیز حمایتهای گستردهای انجام میدهد، گفت: قیمت تمامشده هر جعبه تخم نوغان حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما دولت با پرداخت دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یارانه، امکان خرید هر جعبه را با قیمت تنها ۱۰۰ هزار تومان برای نوغانداران فراهم کرده است.
رضادوست افزود: در واقع دولت حدود ۹۶ درصد قیمت تمامشده هر جعبه تخم نوغان را پرداخت میکند و سهم نوغاندار تنها ۴ درصد است.
وی درباره روند توزیع تخم نوغان در سال جاری گفت: امسال در مجموع ۳۱ هزار جعبه تخم نوغان داخلی و وارداتی در کشور توزیع شد و به دلیل شرایط ناشی از جنگ و تاخیر در ورود تخم نوغان خارجی، توزیع این بخش نسبت به سالهای گذشته با وقفه مواجه شد.
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