آخرین مهلت توزیع تخم نوغان در گیلان ۱۰ خرداد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب‌الله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اعلام ۱۰ خرداد، آخرین مهلت توزیع تخم نوغان، از نوغانداران گیلانی خواست هرچه زودتر برای دریافت تخم نوغان یارانه‌ای به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: توزیع تخم نوغان از ۹ اردیبهشت امسال بین نوغانداران همه شهرستان‌های گیلان آغاز شد و ۱۰ خرداد به پایان می‌رسد.

وی با بیان این‌که از ۱۲ هزار جعبه تخم نوغان سهمیه گیلان برای سال جاری تاکنون ۸ هزار بسته بین نوغانداران شهرستان‌ها توزیع شده است، افزود: با توجه به قیمت بالای خرید تضمینی پیله‌تر ابریشم به میزان هر کیلوگرم ۶۰۵ هزار تومان و شرایط اقلیمی مناسب، نوغانداران گیلانی هرچه زودتر به مراکز جهاد کشاورزی و نوغانداری در استان برای دریافت تخم نوغان یارانه‌ای مراجعه کنند.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اشاره به پرداخت ۹۶ درصد قیمت هر بسته تخم نوغان از سوی دولت، گفت: قیمت هر بسته تخم نوغان یارانه‌ای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که نوغانداران فقط ۱۰۰ هزار تومان برای خرید هر بسته پرداخت می‌کنند.

وی افزود: امسال قیمت خرید توافقی هر کیلوگرم پیله‌تر بیش از یک میلیون تومان تعیین شده است.

رضادوست گفت: نوغانداری از فعالیت‌های اقتصادی کشاورزان همه روستاهای گیلان است، اما لنگرود، شفت، فومن و لاهیجان از شهرستان‌های شاخص در نوغانداری و تولید پیله‌تر ابریشم در استان هستند.