پیله با کیفیت روانه بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیبالله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از آغاز برداشت پیله ابریشم در استانهای خراسان رضوی و شمالی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مناسب آبوهوایی و مدیریت خوب تولیدکنندگان، امسال پیلههای باکیفیت و مطلوبی روانه بازار شده است.
وی با بیان اینکه قیمت فروش پیله در این استانها حداقل بالاتر از یک میلیون تومان است، اظهار کرد: با توجه به دوره کوتاه پرورش کرم ابریشم، این فعالیت میتواند درآمد خوبی برای نوغانداران به همراه داشته باشد و از نظر اقتصادی بسیار مقرونبهصرفه است.
وی افزود: نوغانداران استانهای یاد شده با رعایت اصول فنی و استفاده از تجربیات ارزشمند خود، توانستهاند محصولی باکیفیت تولید کنند و خوشبختانه این روزها پیلههای خوبی به بازار عرضه شده است.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور همچنین با اشاره به ادامه روند توزیع تخم نوغان در کشور، گفت: با توجه به شرایط خوب بازار، از نوغانداران سراسر کشور میخواهیم برای دریافت تخم نوغان یارانهای اقدام کنند تا بتوانند از فرصت مناسب فعلی بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: توسعه نوغانداری علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوارهای روستایی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و رونق تولید داخلی دارد.
