۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

پیله با کیفیت روانه بازار شد

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از آغاز برداشت پیله ابریشم در استان‌های خراسان رضوی و شمالی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی امسال پیله‌های باکیفیت روانه بازار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب‌الله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از آغاز برداشت پیله ابریشم در استان‌های خراسان رضوی و شمالی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی و مدیریت خوب تولیدکنندگان، امسال پیله‌های باکیفیت و مطلوبی روانه بازار شده است.

وی با بیان این‌که قیمت فروش پیله در این استان‌ها حداقل بالاتر از یک میلیون تومان است، اظهار کرد: با توجه به دوره کوتاه پرورش کرم ابریشم، این فعالیت می‌تواند درآمد خوبی برای نوغانداران به همراه داشته باشد و از نظر اقتصادی بسیار مقرون‌به‌صرفه است.

وی افزود: نوغانداران استان‌های یاد شده با رعایت اصول فنی و استفاده از تجربیات ارزشمند خود، توانسته‌اند محصولی باکیفیت تولید کنند و خوشبختانه این روزها پیله‌های خوبی به بازار عرضه شده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور همچنین با اشاره به ادامه روند توزیع تخم نوغان در کشور، گفت: با توجه به شرایط خوب بازار، از نوغانداران سراسر کشور می‌خواهیم برای دریافت تخم نوغان یارانه‌ای اقدام کنند تا بتوانند از فرصت مناسب فعلی بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: توسعه نوغانداری علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوارهای روستایی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و رونق تولید داخلی دارد.

