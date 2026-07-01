به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیک‌آیین ظهر چهارشنبه در نشستی که با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد در تالار اشرف اصفهان برگزار شد، از راهبرد جدید استان برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری از طریق سینما سخن گفت.

نیک‌آیین با تأکید بر اهمیت استراتژیک این جشنواره اظهار کرد: ما در استان اصفهان بر این باوریم که گردشگری رویدادمحور، محور اصلی تحول در حوزه اقتصاد و فرهنگ است. برگزاری فستیوال بین‌المللی «سینه‌تور» صرفاً یک رویداد اکران‌محور نیست، بلکه یک بیانیه راهبردی برای معرفی هویت فاخر، اصیل و تمدنی اصفهان به جهانیان است.

وی افزود: در شرایطی که رسانه‌های جهانی ممکن است با نگاهی محدود و گاه با روایت‌های تراژیک به منطقه بنگرند، این جشنواره با تمرکز بر مؤلفه‌هایی همچون آرامش در دل تاریخ و شکوه معماری اصفهان، این شهر را به عنوان مقصدی رویایی برای هنرمندان و گردشگران معرفی خواهد کرد.

سینه‌تور؛ پادزهر نرم در برابر تهدیدهای رسانه‌ای

دستیار ویژه استاندار اصفهان با اشاره به نقش قدرت نرم در مقابله با چالش‌های موجود، تصریح کرد: سینه‌تور می‌تواند به عنوان یک پادزهر نرم در برابر تهدیدهای رسانه‌ای عمل کند. نمادهایی همچون نقش‌جهان، سی‌وسه‌پل و زاینده‌رود، نشان‌دهنده تمدن و پایداری این سرزمین هستند. این رویداد علاوه بر ایجاد مرهمی بر فضای روانی جامعه، ابزاری کارآمد برای تحقق «اقتصاد مقاومتی» از مسیر گردشگری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی هنرمندان در این مسیر افزود: با نگاه خلاقانه فیلم‌سازان، زوایای پنهان و زنده اصفهان به دنیا عرضه خواهد شد تا روایت‌های جهانی از این شهر، از انحصار اخبار تلخ خارج شده و اصفهان به جایگاه اصلی خود به عنوان «مکتب تصویر و روایت» در سینمای ایران بازگردد.

نیک‌آیین دوران کنونی را زمان «بعثت دوباره» و «بازتعریف هویت» اصفهان دانست و گفت: ما می‌خواهیم به جهان ثابت کنیم که جنگ، پایان‌دهنده تاریخ نیست، بلکه مقدمه‌ای است برای تولد دوباره روایت‌های ایثار و مقاومت بر پرده نقره‌ای سینما. اصفهان را باید با چشم سینما دید؛ چرا که سینما به ما می‌آموزد حتی در تاریک‌ترین روزها، برای یافتن نور، زاویه دید خود را تغییر دهیم.

شایان ذکر است که این فستیوال بین‌المللی با حضور صاحب‌نظران، مدیران فرهنگی و هنرمندان برجسته داخلی و خارجی، در آذرماه سال جاری در استان اصفهان برگزار خواهد شد.