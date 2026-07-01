فراخوان رویداد «ماه هنر تهران ۱۴۰۵» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه آرتفر تهران، نخستین دوره از «ماه هنر تهران» از ۳۰ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در نقاط مختلف شهر تهران برگزار خواهد شد.
این رویداد که بهصورت سراسری در نهادهای فرهنگی و هنری کشور برگزار میشود، زیرمجموعه آرتفر تهران است.
«ماه هنر تهران» تلاشی است برای تبدیل شهر به یک اکوسیستم فرهنگی زنده که در آن هنر، در سراسر تهران جریان پیدا میکند و مخاطبان را به حرکت، کشف، گفتگو و تجربه دعوت میکند.
این رویداد با مشارکت گالریها، کافهها، نشرها، موزهها، مراکز هنری، انجمنهای هنری و دیگر فضاهای فرهنگی و هنری، بستری برای نمایش ظرفیتهای هنر معاصر، توسعه تعاملات میان فعالان این حوزه و افزایش مشارکت عمومی در رویدادهای فرهنگی فراهم میکند.
بر اساس این فراخوان، تمامی فضاهای فرهنگی و هنری که علاقهمند به حضور در برنامههای «ماه هنر تهران» هستند، میتوانند درخواست خود را از طریق این لینک ثبت کنند.
پس از بررسی درخواستها، پروژهها و فضاهای منتخب به برنامه رسمی این رویداد افزوده خواهند شد.
اطلاعات تکمیلی درباره چگونگی برگزاری برنامهها، زمانبندی و فضاهای مشارکتکننده، در هفته پیش رو از سوی دبیرخانه آرتفر تهران منتشر خواهد شد.
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