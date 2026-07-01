به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله طبسی ظهر چهارشنبه در نهمین همایش «حضرت سیدالعابدین(ع)» با موضوع «صحیفه سجادیه در منظومه فکری امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» که در دارالقرآن علامه طباطبایی قم برگزار شد، اظهار کرد: آثار علمی و فکری امام شهید، گنجینه‌ای عظیم از معارف، تحلیل‌ها و نکات ارزشمند اسلامی است که هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های آن برای جامعه علمی و حوزوی شناخته نشده است.



وی با بیان اینکه طلاب، فضلا و پژوهشگران باید مطالعه آثار امام شهید را در اولویت فعالیت‌های علمی خود قرار دهند، افزود: مطالعه دقیق این آثار، افق‌های تازه‌ای را پیش روی مخاطبان می‌گشاید و زمینه آشنایی با ابعاد نوینی از اندیشه اسلامی و معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم می‌کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: آثار امام شهید باید به زبان‌های مختلف ترجمه شود تا نسل جوان و مخاطبان جهان اسلام بتوانند با اندیشه‌های این شخصیت جامع علمی آشنا شوند و خدمات علمی و فکری ایشان بیش از گذشته در عرصه بین‌المللی معرفی شود.



وی خاطرنشان کرد: مترجمان و پژوهشگرانی که به زبان‌های زنده دنیا تسلط دارند، می‌توانند با ترجمه این آثار، زمینه بهره‌مندی مراکز علمی و دانشگاهی جهان اسلام از این میراث ارزشمند را فراهم کنند.



صحیفه سجادیه در حوزه‌های علمیه مهجور مانده است



آیت‌الله طبسی با اشاره به انتشار دو کتاب درباره صحیفه سجادیه در منظومه فکری امام شهید گفت: هرچند این دو اثر از نظر حجم مختصر هستند، اما محتوایی سرشار از معارف، تحلیل‌ها و نکات علمی را در خود جای داده‌اند.



وی افزود: در روزهای گذشته این دو کتاب را با دقت مطالعه کردم و با وجود آشنایی قبلی با این مباحث، مطالب تازه و ارزشمندی در آن‌ها یافتم که نشان‌دهنده عمق نگاه امام شهید به صحیفه سجادیه است.



وی با ابراز تأسف از کم‌رنگ بودن جایگاه صحیفه سجادیه در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: این کتاب شریف که به زبور آل‌محمد(ص) شهرت دارد، در کنار نهج‌البلاغه از بزرگ‌ترین منابع معرفتی شیعه محسوب می‌شود، اما آن‌گونه که شایسته است در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار نگرفته است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: مرحوم علامه مجلسی برای صحیفه سجادیه صدها طریق نقل بیان کرده است و همین مسئله، اعتبار این اثر گران‌سنگ را به خوبی نشان می‌دهد، به گونه‌ای که وجود ضعف احتمالی در برخی طرق نقل، هیچ خدشه‌ای به اعتبار آن وارد نمی‌کند.



امام شهید راه امام راحل را در احیای معارف ادامه داد



وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در احیای منابع اصیل اسلامی گفت: همان‌گونه که امام راحل تفسیر قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه را به متن فعالیت‌های حوزه بازگرداندند، امام شهید نیز با تدریس، تألیف و سخنرانی‌های متعدد، این مسیر را با قدرت ادامه داد.



آیت‌الله طبسی افزود: خداوند به هر انسانی توفیقی ویژه عطا می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین توفیقات امام شهید، احیای این گنجینه‌های عظیم معرفتی و بازگرداندن آن‌ها به متن مطالعات علمی حوزه‌های علمیه بود.



وی با اشاره به جایگاه جهانی صحیفه سجادیه اظهار کرد: یکی از علما نسخه‌ای از این کتاب را برای رئیس وقت الازهر مصر ارسال کرده بود و وی پس از مطالعه آن اظهار تأسف کرده بود که این اثر در سال‌های پایانی عمرش به دستش رسیده است، زیرا اگر زودتر با آن آشنا می‌شد، آن را محور تدریس در دانشگاه الازهر قرار می‌داد.



وی اضافه کرد: این سخن به خوبی نشان می‌دهد که صحیفه سجادیه ظرفیت آن را دارد که در بزرگ‌ترین مراکز علمی جهان اسلام به عنوان یک متن محوری مورد تدریس و پژوهش قرار گیرد.



امام شهید تصویری نو از شخصیت امام سجاد(ع) ارائه کرد



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نگاه امام شهید نسبت به شخصیت امام سجاد(ع) گفت: برداشت رایج از زندگی امام چهارم شیعیان با تحلیلی که امام شهید ارائه می‌کردند تفاوت اساسی دارد و ایشان ابعاد ناشناخته‌ای از شخصیت آن حضرت را تبیین کرده‌اند.



وی افزود: بسیاری تنها بیماری امام سجاد(ع) در واقعه عاشورا را به یاد دارند، اما امام شهید نشان دادند که آن حضرت پس از عاشورا، رهبری جامعه اسلامی را در دشوارترین شرایط اختناق بر عهده گرفتند و مأموریت حفظ تشیع، صیانت از عقاید مردم و تربیت نیروهای مؤمن را دنبال کردند.



آیت‌الله طبسی ادامه داد: پس از واقعه عاشورا فضای جامعه اسلامی سرشار از اختناق بود و بسیاری از نیروهای مؤمن یا به شهادت رسیده بودند، یا در زندان به سر می‌بردند و یا تحت تعقیب حکومت قرار داشتند و امام سجاد(ع) در چنین شرایطی مسئولیت هدایت جامعه را بر عهده داشتند.



وی تصریح کرد: بیماری امام سجاد(ع) محدود به حادثه عاشورا بود و پس از آن، آن حضرت با اقتدار در عرصه هدایت جامعه حضور یافتند و در کوفه نیز با صراحت در برابر ابن‌زیاد ایستادگی کردند و تهدید به شهادت را با عزت و شجاعت پاسخ دادند.



صحیفه سجادیه منشور مبارزه و حفظ هویت اسلامی است



وی با بیان اینکه امام شهید صحیفه سجادیه را صرفاً مجموعه‌ای از دعاها معرفی نمی‌کرد، گفت: از نگاه ایشان، این کتاب منشور تربیت انسان، کادرسازی، حفظ هویت اسلامی، مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و مدیریت جامعه در دوران اختناق است.



آیت‌الله طبسی افزود: امام شهید با استناد به منابع تاریخی، جنایت‌های بنی‌امیه را تشریح می‌کرد و نشان می‌داد چگونه آنان با ابزار تبلیغات، تحریف و جنگ روانی در پی تثبیت حکومت خود بودند.



وی ادامه داد: امام شهید سپس این رخدادهای تاریخی را با شرایط امروز تطبیق می‌داد و تأکید می‌کرد همان شیوه‌های تحریف، دروغ‌پردازی، ترور شخصیت و عملیات روانی همچنان از سوی قدرت‌های سلطه‌گر علیه ملت‌ها دنبال می‌شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: همان‌گونه که حکومت بنی‌امیه اهل‌بیت(ع) را با تبلیغات گسترده مورد هجمه قرار می‌داد، امروز نیز نظام سلطه با بهره‌گیری از ابزار رسانه و جنگ شناختی، در مسیر تحریف واقعیت‌ها و فشار بر ملت‌های مستقل حرکت می‌کند.



عزت ملت‌ها در گرو توکل به خداوند است



وی با اشاره به فرازهایی از دعاهای صحیفه سجادیه اظهار کرد: امام سجاد(ع) در این دعاها از خداوند می‌خواهند انسان را از نیاز به دیگران بی‌نیاز سازد و همه احتیاجات او را از فضل الهی تأمین کند.



آیت‌الله طبسی گفت: امام شهید این مضامین را با مسائل روز تطبیق می‌داد و معتقد بود اگر کشوری ارتباط خود را با جمهوری اسلامی قطع کند یا فشارهای سیاسی و اقتصادی افزایش یابد، نباید نگرانی به دل راه داد، زیرا تکیه‌گاه حقیقی مؤمن خداوند متعال است.



وی افزود: تجربه نشان داده است هر زمان به قدرت‌های سلطه‌گر اعتماد شده، خسارت نصیب کشور شده است، اما هرگاه توکل بر خداوند و اتکا به ظرفیت‌های داخلی محور تصمیم‌گیری قرار گرفته، عزت، اقتدار و پیشرفت برای ملت ایران به ارمغان آمده است.



آیت‌الله طبسی در پایان تأکید کرد: هنر بزرگ امام شهید آن بود که معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه را از قالب مباحث تاریخی خارج کرد و آن‌ها را به عنوان نسخه‌ای زنده و کارآمد برای اداره جامعه، حفظ استقلال، مقابله با استکبار و هدایت امت اسلامی در همه دوران‌ها معرفی کرد.