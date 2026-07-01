پیروزی ملت ایران با فرهنگ مقاومت، ایثار وشهادت محقق شد

ه گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی در بیست و هشتمین نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در استانداری البرز برگزار شد، افزود: در جهان امروز با یکسری سندها و معاهده ها مواجه هستیم که یکی از آن ها سند ننگین ۲۰۳۰ است که در آن یکی از موضوعاتی که خیلی به آن توجه شده، حذف فرهنگ ایثار و شهادت از مدرسه تا مدارج بالاتر است.

وی اظهار داشت: همچنین در این سند آمده که بسیج در مدارس حضور نداشته باشد که دلیل آن از بین بردن فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت است.

وی گفت: اگر در جنگ ها پیروز شدیم یکی از دلایل اصلی آن فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت بود و حتی در کرونا اگر توانستیم بهتر از کشورهای دیگر دنیا بر آن پاندمی فارغ بیاییم فرهنگ ایثار و شهادت بود.

عباسی با بیان اینکه فرهنگ مقاومت و ایثار زمانی در جنگ، زمانی در جبهه سلامت و زمانی در جبهه علم است، افزود: در زمان کرونا حتی حسینیه ها و مساجد به کارگاه تولید لوازم بهداشتی و ماسک تبدیل شده و کمک مومنانه برای دستگیری از مردم زمانیکه تولید و اشتغال به مشکل خورده بود به کمک مردم آمد.

در روایت فتح موفق نبودیم

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت باید به هر گونه ای توسعه یابد، گفت: با فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت حداقل سه جنگ را به پیروزی رسیدیم و نباید فراموش کنیم ما در هر سه چنگ پیروز بودیم ولی غفلت کردیم.

وی افزود: در جنگ هشت ساله به درستی روایت فتح کردیم زیرا شهید آوینی ها را داشتیم و دستاورد خوبی داشتیم ولی در جنگ ۱۲ روزه امام شهید گفتند روایت فتح داشته باشید که نتوانستیم و در جنگ رمضان هم امام سید مجتبی خامنه ای در پیام به حجاج گفتند که در بین حجاج غیرایرانی روایت فتح کنید که باز هم نتوانستند.

عباسی با بیان اینکه علیرغم اینکه پیروز بودیم ولی روایت فتح نتوانستیم داشته باشیم، اظهار داشت: مذاکرات در جای خود ولی در جنگ رمضان پیروز بودیم که باید روایت فتح باید به درستی انجام شود.

وی گفت: باید در جامعه این پیروزی تثبیت شود و در جبهه مقابل یک رعب و وجشت از این فتح شود و یک انگیزه ای در ملت های مقاوم در سراسر جهان به وجود آید.

وی همچنین در موضوع ساماندهی گلزار شهدا و ایجاد گلزار شهدا، افزود: در ساماندهی نظر خانواده ها لحاظ شود و فضای سنتی باشد.

وی تصریح کرد: بعید نیست جنگ های آینده و تعداد شهدای زیادی داشته باشیم و اگر برای ایجاد قطعه جدید تصمیم گیری می شود باید با یک نگاه بلند مدت باشد تا فضایی در خور شان شهدا و خانواده هایشان داشته باشیم.