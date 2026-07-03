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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

آشوراده و خلیج گرگان دو پروژه راهبردی گلستان روی میز دولت

آشوراده و خلیج گرگان دو پروژه راهبردی گلستان روی میز دولت

گرگان-استاندار گلستان گفت: با فراهم شدن زمینه ورود سرمایه‌گذاران به آشوراده و تداوم پیگیری‌ها برای احیای خلیج گرگان، دو پروژه راهبردی استان وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت جزیره آشوراده، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات این منطقه، به‌ویژه در محدوده روستای آشوراده و مسیر دسترسی آن، تعیین تکلیف شده و زمینه برای آغاز طرح‌های توسعه‌ای فراهم است.

وی با بیان اینکه مذاکراتی با چند سرمایه‌گذار ملی انجام شده است، افزود: اعضای شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز طی هفته‌های اخیر با حضور در گلستان، از جزیره آشوراده و سواحل بندرترکمن بازدید کردند و ظرفیت‌های منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

استاندار گلستان ادامه داد: با رعایت کامل ضوابط و ملاحظات زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های گردشگری از جمله احداث هتل در ساحل بندرترکمن و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در جزیره آشوراده وارد مرحله اجرا خواهند شد.

طهماسبی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری این منطقه، گفت: توسعه آشوراده و سواحل بندرترکمن می‌تواند نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در استان داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت احیای خلیج گرگان اشاره کرد و افزود: در جریان سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به گلستان، موضوع تسریع در اجرای طرح علاج‌بخشی و احیای خلیج گرگان به‌طور ویژه پیگیری شد.

استاندار گلستان با بیان اینکه درباره شیوه اجرای پروژه میان دستگاه‌های تخصصی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اظهار کرد: آنچه برای مدیریت استان اهمیت دارد، احیای هرچه سریع‌تر خلیج گرگان است و انتظار مردم و فعالان محیط‌زیست نیز همین موضوع است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: دولت عزم جدی برای حل این مطالبه مهم دارد و امیدواریم با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، روند احیای خلیج گرگان به‌زودی وارد مرحله عملیاتی شود و این زیست‌بوم ارزشمند بار دیگر به شرایط مطلوب بازگردد.

کد مطلب 6878035

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