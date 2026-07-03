آشوراده و خلیج گرگان دو پروژه راهبردی گلستان روی میز دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت جزیره آشوراده، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات این منطقه، بهویژه در محدوده روستای آشوراده و مسیر دسترسی آن، تعیین تکلیف شده و زمینه برای آغاز طرحهای توسعهای فراهم است.
وی با بیان اینکه مذاکراتی با چند سرمایهگذار ملی انجام شده است، افزود: اعضای شورایعالی معماری و شهرسازی نیز طی هفتههای اخیر با حضور در گلستان، از جزیره آشوراده و سواحل بندرترکمن بازدید کردند و ظرفیتهای منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
استاندار گلستان ادامه داد: با رعایت کامل ضوابط و ملاحظات زیستمحیطی، سرمایهگذاران برای اجرای پروژههای گردشگری از جمله احداث هتل در ساحل بندرترکمن و توسعه زیرساختهای گردشگری در جزیره آشوراده وارد مرحله اجرا خواهند شد.
طهماسبی با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر گردشگری این منطقه، گفت: توسعه آشوراده و سواحل بندرترکمن میتواند نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در استان داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت احیای خلیج گرگان اشاره کرد و افزود: در جریان سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به گلستان، موضوع تسریع در اجرای طرح علاجبخشی و احیای خلیج گرگان بهطور ویژه پیگیری شد.
استاندار گلستان با بیان اینکه درباره شیوه اجرای پروژه میان دستگاههای تخصصی دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اظهار کرد: آنچه برای مدیریت استان اهمیت دارد، احیای هرچه سریعتر خلیج گرگان است و انتظار مردم و فعالان محیطزیست نیز همین موضوع است.
طهماسبی خاطرنشان کرد: دولت عزم جدی برای حل این مطالبه مهم دارد و امیدواریم با اجرای برنامههای پیشبینیشده، روند احیای خلیج گرگان بهزودی وارد مرحله عملیاتی شود و این زیستبوم ارزشمند بار دیگر به شرایط مطلوب بازگردد.
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