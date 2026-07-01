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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

سرکرده شبکه نفوذ در نهادهای حاکمیتی البرز به ۵۰ سال حبس محکوم شد

سرکرده شبکه نفوذ در نهادهای حاکمیتی البرز به ۵۰ سال حبس محکوم شد

رئیس کل دادگستری استان البرز از قطعیت آرای پرونده باندی خبر داد که با ادعای نفوذ در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده می‌کرد و سرکرده آن به ۵۰ سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی اظهار کرد: این پرونده با گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز تشکیل شد و بررسی‌ها نشان داد سرکرده باند با جعل عنوان و ادعای نفوذ در دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی، از افراد مختلف کلاهبرداری می‌کرد.

وی افزود: در جریان رسیدگی، ۱۲ عضو باند شناسایی و بازداشت شدند. از متهم اصلی علاوه بر مهرها و اسناد جعلی منتسب به نهادهای مختلف، مقادیری سلاح جنگی، مهمات، بی‌سیم، شوکر و البسه نظامی نیز کشف شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به یکی از مهم‌ترین موارد کلاهبرداری این پرونده گفت: متهم با وعده حل یک پرونده مالیاتی، ۷۰۰ هزار دلار از شاکی دریافت کرده و با وجوه حاصل چند واحد آپارتمان خریداری کرده بود. وی همچنین با استفاده از نامه‌های جعلی منتسب به مراجع رسمی، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد.

فاضلی هریکندی افزود: متهمان در پرونده‌های خرد و کلان فعالیت داشتند؛ به‌طوری که در یکی از موارد، با دریافت لوازم خانگی به ارزش ۱۲ میلیون تومان و وعده پرداخت وجه، مرتکب کلاهبرداری شده بودند.

وی ادامه داد: سرکرده باند با جعل نامه بنیاد شهید خود را جانباز ۷۰ درصد معرفی کرده و حتی با ارائه مدارک جعلی موفق به اخذ حکم حجر و انتقال اموال به نام بستگان خود شده بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح احکام صادره گفت: متهم اصلی به اتهاماتی از جمله اعمال نفوذ برخلاف قانون، غصب عناوین دولتی، جعل اسناد و احکام رسمی، نگهداری سلاح جنگی، استفاده غیرمجاز از علائم نظامی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی، در مجموع به ۵۰ سال حبس، بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

وی افزود: ۱۱ متهم دیگر این پرونده نیز در مجموع به حدود ۶۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. همچنین پنج نفر از متهمان در پرونده‌ای جداگانه به اتهام قاچاق ارز تحت تعقیب قرار گرفته و به پرداخت حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

فاضلی هریکندی در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: مردم برای پیگیری امور خود تنها از مسیرهای رسمی و قانونی اقدام کنند و فریب افرادی که مدعی نفوذ در دستگاه‌های دولتی و قضایی هستند را نخورند.

کد مطلب 6876893

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