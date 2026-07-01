استاندار: مردم لرستان در حوزه بهداشت و درمان با مشکلاتی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه نشست با هیئترئیسه دانشگاه لرستان با بیان اینکه کارنامه جامعه سلامت و درمان استان در جریان جنگهای یک سال گذشته درخشان است، اظهار داشت: خدمات و اقدامات مراکز دارو و درمان استان در جربان این حوادث، رضایتبخش و قابلتقدیر بوده است.
وی گفت: حضور مسئولانه جامعه پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، اورژانس و همه بخشهای این مجموعه در وقایع اخیر، اثرگذار و ارزنده بود.
استاندار لرستان، ادامه داد: علاوه بر این بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی استان شرایط روبهرشدی در بین دانشگاههای کشور دارد؛ اما به وضع موجود قانع نیستیم.
شاهرخی با اشاره به اینکه مردم در حوزه بهداشت و درمان با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: باید خدمات به سمتی برود که مردم تنها دغدغه بیماری را داشته باشند و از همه ظرفیتها برای تسهیل شرایط مراجعه مردم به مراکز درمانی و دریافت خدمات مناسب، استفاده کنیم.
وی افزود: در این نشست راهکارهای تجهیز منابع بهنحوی که خدمات ارزانتر و مناسبترین به مردم ارائه شود، مورد بررسی قرار گرفت، هرچند کار سختی نیز خواهد بود؛ ولی تمام تلاش جامعه درمان و سلامت استان باید سمت ارائه خدمات مناسب و آسان به مردم، معطوف شود.
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