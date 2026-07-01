  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

هوای لرستان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه گرم‌تر می‌شود

هوای لرستان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه گرم‌تر می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: هوای این استان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه گرم‌تر می‌شود.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری باتوجه‌به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام را در منطقه شاهد خواهیم بود.

وی گفت: در این مدت برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی امروز تغییرات قابل‌توجهی در روند دماها مشاهده نمی‌شود، اما برای روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد افزایش دما و گرم‌تر شدن هوا خواهیم بود؛ لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.

کد مطلب 6876973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها