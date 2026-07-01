ایجاد ۵ پایگاه نوآوری در حوزه کشاورزی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در حاشیه بازدید از مزرعه نوآور منطقه زاغه، به بررسی اقدامات انجام شده در راستای نوسازی کشاورزی و رفع چالش‌های تولید در استان پرداخت و با اشاره به اهمیت «پایگاه‌های نوآوری» که از چند سال پیش در استان اجرایی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر پنج پایگاه نوآوری در لرستان فعال هستند که هدف اصلی آن‌ها پایداری تولید و معرفی ارقام با عملکرد بالا است. ما با ایجاد این پایگاه‌ها در مناطق مختلف، تلاش کرده‌ایم تا شکاف موجود بین مراکز تحقیقاتی و مزارع را پر کنیم.

وی افزود: هدف از این طرح، این است که کشاورزان بتوانند تفاوت میان روش‌های نوین مانند کشاورزی حفاظتی، کم خاک‌ورزی و بی خاک‌ورزی با کشاورزی مرسوم را از نزدیک مشاهده کنند. وقتی کشاورزان خودشان شاهد تفاوت عملکرد ارقام و روش‌های کشت باشند، با اطمینان بیشتری برای سال‌های آینده اقدام کرده و رقم موردنیاز خود را انتخاب می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این بازدیدهای میدانی باعث می‌شود آنچه به کشاورزان معرفی می‌شود، با مشاهده عینی آن‌ها تطبیق داشته باشد و در نهایت، چالش اصلی ما یعنی «خلأ عمل» به شکلی مؤثر پوشش داده شود.

صیادی، تأکید کرد: علاوه بر اقدامات روتین در حوزه زراعت و موضوع پایداری تولید (دیوارها محیط‌های کشت)، تمرکز ویژه‌ای بر بحث تغذیه گیاهی معطوف شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر مدیریت چالش‌های مربوط به بارندگی که خارج از کنترل ماست، موضوع اصلی و اولویت نخست کشاورزان، بحث تغذیه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در جهاد کشاورزی این است که بتوانیم نهاده‌های حیاتی از جمله کود اوره، فسفات و پتاس را در زمان مناسب و به میزان موردنیاز تأمین کنیم. تنها از این طریق است که می‌توانیم به هدف اساسی خود یعنی دستیابی به پایداری تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح دست پیدا کنیم.