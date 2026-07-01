  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ایجاد ۵ پایگاه نوآوری در حوزه کشاورزی لرستان

ایجاد ۵ پایگاه نوآوری در حوزه کشاورزی لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ایجاد پنج پایگاه نوآوری در حوزه کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در حاشیه بازدید از مزرعه نوآور منطقه زاغه، به بررسی اقدامات انجام شده در راستای نوسازی کشاورزی و رفع چالش‌های تولید در استان پرداخت و با اشاره به اهمیت «پایگاه‌های نوآوری» که از چند سال پیش در استان اجرایی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر پنج پایگاه نوآوری در لرستان فعال هستند که هدف اصلی آن‌ها پایداری تولید و معرفی ارقام با عملکرد بالا است. ما با ایجاد این پایگاه‌ها در مناطق مختلف، تلاش کرده‌ایم تا شکاف موجود بین مراکز تحقیقاتی و مزارع را پر کنیم.

وی افزود: هدف از این طرح، این است که کشاورزان بتوانند تفاوت میان روش‌های نوین مانند کشاورزی حفاظتی، کم خاک‌ورزی و بی خاک‌ورزی با کشاورزی مرسوم را از نزدیک مشاهده کنند. وقتی کشاورزان خودشان شاهد تفاوت عملکرد ارقام و روش‌های کشت باشند، با اطمینان بیشتری برای سال‌های آینده اقدام کرده و رقم موردنیاز خود را انتخاب می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این بازدیدهای میدانی باعث می‌شود آنچه به کشاورزان معرفی می‌شود، با مشاهده عینی آن‌ها تطبیق داشته باشد و در نهایت، چالش اصلی ما یعنی «خلأ عمل» به شکلی مؤثر پوشش داده شود.

صیادی، تأکید کرد: علاوه بر اقدامات روتین در حوزه زراعت و موضوع پایداری تولید (دیوارها محیط‌های کشت)، تمرکز ویژه‌ای بر بحث تغذیه گیاهی معطوف شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر مدیریت چالش‌های مربوط به بارندگی که خارج از کنترل ماست، موضوع اصلی و اولویت نخست کشاورزان، بحث تغذیه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در جهاد کشاورزی این است که بتوانیم نهاده‌های حیاتی از جمله کود اوره، فسفات و پتاس را در زمان مناسب و به میزان موردنیاز تأمین کنیم. تنها از این طریق است که می‌توانیم به هدف اساسی خود یعنی دستیابی به پایداری تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح دست پیدا کنیم.

کد مطلب 6876981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها