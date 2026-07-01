به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی از قرارگرفتن پارک ارم تهران در اختیار جمعیت هلال‌احمر لرستان به‌عنوان اردوگاه اسکان اضطراری ویژه شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای مأموریت‌های محوله و به‌منظور خدمت‌رسانی شایسته به شرکت‌کنندگان در این مراسم، پارک ارم تهران به‌عنوان اردوگاه اسکان اضطراری در اختیار جمعیت هلال‌احمر استان لرستان قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، افزود: در این اردوگاه، پنج هزار دستگاه چادر برپا شده و زیرساخت‌های لازم برای اسکان حدود ۲۰ هزار نفر از زائران و عزاداران فراهم شده است تا خدمات اسکان، رفاهی و امدادی به بهترین شکل ممکن ارائه شود.

محمدی با اشاره به توان عملیاتی این مجموعه تصریح کرد: برای پوشش کامل این مأموریت، ۱۲ تیم امداد و نجات، دو تیم واکنش سریع برادران، یک تیم «توانا» ویژه خواهران و همچنین تیم کانون طلاب در محل اردوگاه مستقر شده‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات امدادی، حمایتی، فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای احتمالی زائران هستند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر استان لرستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی، امدادی و لجستیکی خود، در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، تلاش می‌کند زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاریخی را فراهم کرده و با ارائه خدمات مطلوب، نقش خود را در خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران به بهترین شکل ایفا کند.