آغاز چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم در ایلام

حجت الاسلام مجید میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم در مرحله شهرستانی، اظهار داشت: این رقابت‌ها از روز گذشته در سطح استان آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و شرکت‌کنندگان در فضایی سرشار از معنویت، توانایی‌های خود را در حوزه مفاهیم قرآنی به محک می‌گذارند.

وی با بیان اینکه ۷۵۳ نفر از بانوان و آقایان در این دوره از مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: این شرکت‌کنندگان در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال و در پنج رشته قرائت، ترتیل، حفظ قرآن کریم، اذان و اقامه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و این تنوع رشته‌ها، نشان از استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه از فعالیت‌های قرآنی در استان دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقات، ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی استعدادهای برتر در حوزه مفاهیم دینی و ایجاد انگیزه برای انس بیشتر نسل جوان با کلام وحی است و امیدواریم این رقابت‌ها بتواند گامی مؤثر در جهت اعتلای معارف قرآنی در سطح استان بردارد.

میرزایی خاطرنشان کرد: نفرات برتر این مرحله، جواز حضور در مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم را که در مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد، کسب خواهند کرد و با معرفی برگزیدگان نهایی، راهی مسابقات کشوری خواهند شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این مسابقات، از همه علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد معنوی دعوت کرد و گفت: امیدواریم با استمرار چنین برنامه‌هایی، شاهد افزایش روزافزون مشارکت قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه باشیم.