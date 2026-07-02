همه تمهیدات پشتیبانی میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید در قم فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار کرد: مجموعه اقتصادی و پشتیبانی ستاد برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، از هفتههای گذشته برنامهریزیهای گستردهای را برای تأمین نیازهای مراسم در دستور کار قرار داده و تلاش شده است تمامی خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.
وی افزود: در ساختار این ستاد، چهار کمیته شامل اصناف و بازاریان، واحدهای تولیدی، امور بانکی و پشتیبانی تشکیل شده است که هر یک با مشارکت دستگاههای اجرایی، مأموریتهای مشخصی را بر عهده دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم ادامه داد: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، کمیسیون هماهنگی بانکها و بخشهای مختلف استانداری در اجرای مأموریتهای این کمیتهها همکاری دارند و مسئولیت بخشی از نیازهای لجستیکی، اقلام مصرفی و فرهنگی مراسم را بر عهده گرفتهاند.
وی تصریح کرد: علاوه بر پشتیبانی لجستیکی، موضوعاتی همچون تنظیم بازار، فعالیت مستمر فروشگاههای زنجیرهای، خدمات مراکز درمانی، داروخانهها، خدمات خودرویی و سایر نیازهای عمومی مردم و زائران نیز در برنامهریزیهای انجام شده مورد توجه قرار گرفته است.
۲۰ میلیون قرص نان برای مراسم پیشبینی شده است
ابراهیمی گفت: یکی از مهمترین برنامههای پیشبینی شده، تأمین نان مورد نیاز زائران و شرکتکنندگان در این مراسم است که برای این منظور ۲۰ میلیون قرص نان برنامهریزی و آرد مورد نیاز آن تأمین شده است.
وی افزود: بخشی از این نان از طریق واحدهای تولید صنعتی و بخش دیگری توسط نانواییهای سطح شهر و نانواییهای مستقر در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم تهیه و توزیع خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم خاطرنشان کرد: جزئیات نحوه استقرار نانواییها و روند توزیع نان نیز از سوی کمیتههای مسئول به اطلاع مردم خواهد رسید تا خدماترسانی بدون مشکل انجام شود.
وی بیان کرد: تأمین آب آشامیدنی و آب بهداشتی نیز با توجه به شرایط خاص مسیرهای برگزاری مراسم در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزیهای لازم برای توزیع مناسب آب انجام شده است.
ابراهیمی اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای موجود برای استقرار برخی مواکب در بلوار پیامبر اعظم (ص)، تأمین آب آشامیدنی بستهبندی شده و تجهیزات نگهداری آن از جمله یخچالهای مورد نیاز پیشبینی شده است تا دسترسی زائران به آب آشامیدنی به سهولت امکانپذیر باشد.
وی افزود: برای ارائه خدمات بانکی نیز استقرار خودروهای خودپرداز سیار در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم پیشبینی شده تا شرکتکنندگان در صورت نیاز بتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم تأکید کرد: تمامی دستگاههای عضو کمیته اقتصادی و پشتیبانی با آمادگی کامل در حال انجام مأموریتهای خود هستند تا خدمات مورد نیاز زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به بهترین شکل ارائه شود.
وی گفت: تلاش مجموعه استان بر این است که میزبانی شایستهای از مهمانان این مراسم بزرگ انجام شود و تمامی امکانات در خدمت رفاه و آسایش زائران قرار گیرد.
میزبانی شایسته وظیفه ما است
ابراهیمی با اشاره به اهمیت تاریخی این مراسم اظهار کرد: این رویداد در تاریخ انقلاب اسلامی و تشیع ماندگار خواهد شد و همه مسئولان وظیفه دارند دین خود را با خدمت صادقانه و میزبانی شایسته از شرکتکنندگان ادا کنند.
وی در پایان با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرح شده برای ارتقای کیفیت خدمات گفت: استقرار مخازن یخ و همچنین پیشبینی تانکرهای آب در مسیرهای برگزاری مراسم از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته تا خدماترسانی به زائران با کیفیت مطلوبتری انجام شود.
قم- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت: برنامهریزی گسترده در حوزه تأمین کالاهای اساسی و خدمات مناسب به زائران و شرکتکنندگان در آیین تشییع رهبر شهید صورت گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار کرد: مجموعه اقتصادی و پشتیبانی ستاد برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، از هفتههای گذشته برنامهریزیهای گستردهای را برای تأمین نیازهای مراسم در دستور کار قرار داده و تلاش شده است تمامی خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.
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