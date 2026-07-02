به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار کرامت استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: همزمان با قطعی شدن برگزاری آیین تشییع رهبر شهید در قم، بخش عمده ظرفیت دستگاههای عمرانی و خدماتی استان به برنامهریزی و اجرای این مأموریت مهم اختصاص یافت تا همه زیرساختهای لازم برای میزبانی شایسته از زائران فراهم شود.
وی افزود: کمیته حملونقل، ترافیک، خدمات شهری، امداد و نجات، فوریتهای پزشکی و مدیریت بحران ذیل کارگروه حملونقل و زیرساخت فعالیت میکنند و ۱۸ دستگاه اجرایی و خدماتی استان در اجرای مأموریتهای این بخش مشارکت دارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم ادامه داد: پس از تعیین نهایی مسیرهای مراسم و انجام هماهنگیهای امنیتی، عملیات آمادهسازی مسیرها با مشارکت شهرداری قم، ادارهکل راه و شهرسازی، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، سپاه و سایر دستگاههای مرتبط آغاز شد و به صورت شبانهروزی ادامه دارد.
وی تصریح کرد: ایمنسازی مسیرها یکی از مهمترین اولویتهای این کمیته بوده است و در روزهای اخیر بخشهای مختلف مسیر با هدف تأمین امنیت و سهولت تردد جمعیت گسترده شرکتکنندگان، آمادهسازی شده است.
ایمنسازی مسیرها به صورت شبانهروزی انجام شده است
سامری گفت: با توجه به پیشبینی حضور جمعیت انبوه، اقدامات عمرانی متناسب با حجم تردد زائران انجام شده تا مسیرها ظرفیت لازم برای عبور ایمن مردم را داشته باشند.
وی افزود: در این راستا اصلاح و تسطیح مسیر، رفع موانع، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و اجرای اقدامات ایمنی در بخشهای مختلف مسیر در دستور کار قرار گرفت و بخش عمده این عملیات به پایان رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم بیان کرد: علاوه بر ایمنسازی، برای کاهش اثرات گرمای هوا نیز تمهیدات ویژهای اندیشیده شده و با همکاری جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، حدود ۱۰۰ سامانه خنککننده در طول مسیر پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با آغاز مراسم در ساعات ابتدایی صبح، بخش عمده برنامه پیش از افزایش دمای هوا برگزار شود تا زائران با آسایش بیشتری در مراسم حضور یابند.
تمهیدات ترافیکی از هفت محور ورودی اجرا میشود
سامری اظهار کرد: مدیریت ترافیک از مهمترین بخشهای برنامهریزی این مراسم است و تمامی هماهنگیهای لازم میان شهرداری، پلیس راهور، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول انجام شده است.
وی افزود: برای ورود زائران از استانهای مختلف، به ویژه استان تهران، هفت محور ورودی پیشبینی شده که در پنج محور، پارکسوارهای ویژه برای استقرار خودروها و اتوبوسها در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم ادامه داد: پس از استقرار خودروها در این مبادی، انتقال زائران به محل برگزاری مراسم از طریق ناوگان حملونقل عمومی با همکاری شهرداری قم و پشتیبانی ملی انجام خواهد شد و در پایان مراسم نیز بازگشت شرکتکنندگان با همین سازوکار مدیریت میشود.
وی تأکید کرد: هدف از این برنامهریزی، کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد زائران و جلوگیری از ازدحام در محدوده مراسم است.
همه امکانات امدادی در آمادهباش کامل قرار دارد
سامری گفت: دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری اورژانس، برنامهریزی گستردهای برای استقرار امکانات درمانی انجام داده و تجهیزات مورد نیاز، بیمارستان صحرایی و سایر امکانات امدادی برای ارائه خدمات احتمالی پیشبینی شده است.
وی افزود: آمبولانسها، مراکز درمانی، تجهیزات امدادی و سایر امکانات مورد نیاز در نقاط مختلف مسیر مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات درمانی در کوتاهترین زمان ارائه شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم بیان کرد: آتشنشانی و سایر مجموعههای امدادی نیز در کنار دستگاههای اجرایی در آمادهباش کامل قرار دارند و تمامی برنامههای لازم برای مدیریت شرایط احتمالی تدوین شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۵۰ تانکر آب در طول مسیر مراسم مستقر خواهد شد تا نیاز شرکتکنندگان به آب آشامیدنی تأمین شود و از بروز مشکلات ناشی از گرمای هوا جلوگیری شود.
همه دستگاهها برای میزبانی شایسته پای کار آمدهاند
سامری اظهار کرد: شهرداری قم، فرمانداریها، شهرداریهای سایر شهرهای استان، نیروی انتظامی و همه دستگاههای اجرایی همکاری گستردهای در اجرای این مأموریت ملی دارند و هر مجموعه مسئولیتهای تعیین شده خود را دنبال میکند.
وی افزود: همچنین شهرداریهای شهرهای مختلف استان در مسیرهای ورودی قم نسبت به برپایی موکبها و ارائه خدمات به زائران مشارکت خواهند داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم در پایان گفت: همه تلاش مجموعه استان بر این است که با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، میزبانی شایستهای از جمعیت عظیم شرکتکننده در آیین تشییع رهبر شهید انجام شود و این مراسم با نظم، امنیت و خدمات مناسب برگزار شود.
قم- معاون استاندار قم گفت: تمامی دستگاههای عمرانی، خدماتی، امدادی و حملونقل استان با بسیج امکانات، عملیات آمادهسازی و ایمنسازی مسیرهای آیین تشییع رهبر شهید را به پایان رساندهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار کرامت استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: همزمان با قطعی شدن برگزاری آیین تشییع رهبر شهید در قم، بخش عمده ظرفیت دستگاههای عمرانی و خدماتی استان به برنامهریزی و اجرای این مأموریت مهم اختصاص یافت تا همه زیرساختهای لازم برای میزبانی شایسته از زائران فراهم شود.
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