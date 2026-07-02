آخرین وضعیت خدمات بانک ملی ایران؛ خدمات فعال افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این اطلاعیه، به شرح زیر است:
ما میدانیم که در روزهای گذشته بخشی از مشتریان در استفاده از برخی خدمات بانکی با دشواریهایی مواجه شدند و همین موضوع نگرانیها و پرسشهایی را به همراه داشت. به همین دلیل تلاش کردهایم در کنار بازگرداندن خدمات به وضعیت پایدار، اطلاعات مربوط به وضعیت سامانهها و اقدامات انجامشده را نیز بهصورت مستمر، شفاف و صادقانه با مشتریان در میان بگذاریم. اطلاعیههای منتشرشده، گزارشی از وضعیت واقعی سامانهها و روایت تلاش شبانهروزی همکاران بانک برای حفظ منافع مشتریان، صیانت از داراییها و اطلاعات آنان و بازگرداندن پایداری کامل خدمات است. بانک ملی ایران این دوره را فرصتی برای تقویت زیرساختها، ارتقای آمادگی عملیاتی و بهبود کیفیت ارتباط با مشتریان میداند و باور دارد اعتماد مردم، بزرگترین سرمایه این بانک است.
پس از انجام اقدامات فنی و امنیتی برای بازگرداندن پایداری سامانهها، خدمات بانکی در حوزههای پرداخت، انتقال وجه، خدمات شعب و بانکداری غیرحضوری بهصورت مرحلهای دوباره فعال شده است و روند فعالسازی سایر خدمات نیز ادامه دارد.
خدمات انتقال وجه؛ انتقال پایا، ساتنا و انتقال وجه ملی به ملی (درونبانکی)
خدمات انتقال وجه اکنون در بخشهای مختلف در دسترس مشتریان قرار گرفته است. مشتریان میتوانند انتقال وجه پایا را نیز برای حسابهای فاقد کارت، از طریق شعب بانک انجام دهند.
همچنین انتقال وجه از طریق ساتنا و انتقال وجه ملی به ملی (درونبانکی) برای حسابهای فاقد کارت در شعب و سامانه همراه بام (مشتریان حقیقی) و بام سازمانی (مشتریان حقوقی) نیز برقرار است.
خدمات کارت؛ برای آن دسته از مشتریانی که به هر دلیل به فیزیک کارت و یا رمز اول کارت و یا cvv2 کارت خود دسترسی ندارد، امکان صدور مجدد کارت قبلی و ایجاد رمز اول کارت و cvv2 در شعب فراهم است.
کارت به کارت؛ جابهجایی شتابی ۱۵۰ میلیون و ملی به ملی ۵۰۰ میلیون بر روی ATMهای بانک ملی و یا همراه بام
در حوزه کارت به کارت نیز خدمات در وضعیت پایدار قرار دارد؛ بهگونهای که کارت به کارت شتابی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در قالب ۱۰ تراکنش ۱۵ میلیونتومانی و کارت به کارت ملی به ملی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در قالب پنج تراکنش ۱۰۰ میلیونتومانی بر روی ATMهای بانک ملی و یا همراه بام انجام میشود.
خدمات کارت؛ دریافت مانده کارت و دریافت ۱۰ گردش آخر کارت از خودپرداز و اینترنت بانک بام (تحت وب و اندروید)
همچنین مشتریان میتوانند از طریق دستگاههای خودپرداز نسبت به دریافت مانده کارت و دریافت صورتحساب ۱۰ گردش آخر اقدام کنند و همچنین این امکان برای نسخه تحت وب و اندروید سامانه بام نیز فراهم شده است.
واریز حقوق شرکتها پس از ارسال درخواست به بانک ملی ایران
همچنین واریز حقوق کارکنان دستگاهها، سازمانها و شرکتها پس از ارسال درخواست از سوی دستگاه مربوطه به بانک انجام میشود. ارسال پیامک تراکنشهای بانکی نیز برای تمامی مشتریان برقرار است.
بر اساس این گزارش، واریز یارانهها در چند مرحله انجام شده و فرآیند رفع سوءاثر چکهای برگشتی نیز، بهجز مواردی که مستلزم تأمین موجودی یا وصول چک است، در حال انجام است.
خدمات پرداخت؛ امکان پرداخت قبوض با استفاده از برنامه های کاربردی تلفن همراه
تمامی قبوض با استفاده از کارتهای بانک ملی ایران از طریق اپلیکیشنهای پرداخت از جمله «آپ»، «تاپ» و سایر برنامههای پرداخت، قابلانجام است.
خرید اینترنتی؛ ۴۰۰ میلیون تومان با کارتخوان و بدون محدودیت در درگاههای بانکی درون برنامهای
همچنین خرید اینترنتی، خرید از دستگاههای کارتخوان (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و پرداخت از طریق درگاههای بانکی پرداختی درون برنامهای بدون محدودیت در دسترس مشتریان قرار دارد.
خدمات خرید شارژ، بستههای اینترنتی و کیف پول نیز در وضعیت پایدار قرار داشته و هماکنون بدون مشکل ارائه میشود.
رسیدگی به تراکنشهای ناموفق مطابق فرایندهای بانکی
بانک ملی ایران تأکید کرد عملیات پایدارسازی سامانهها همچنان ادامه دارد و با تکمیل بررسیهای فنی و امنیتی، سایر خدمات نیز بهتدریج در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
با توجه به ادامه این فرایند، ممکن است برخی خدمات در ساعات محدودی با کندی یا اختلال مقطعی مواجه شوند. بااینحال، سامانهها بهصورت مستمر پایش میشوند و هرگونه اطلاعیه یا تغییر در وضعیت خدمات صرفاً از طریق درگاههای رسمی بانک ملی ایران اطلاعرسانی خواهد شد.
این بانک از مشتریان خواست در صورت مشاهده تراکنش ناموفق، کسر وجه بدون دریافت خدمت، بروز خطا در دستگاههای کارتخوان یا مغایرت در مانده و گردش حساب، از انجام مکرر تراکنش خودداری کرده و موضوع را از طریق مسیرهای رسمی بانک پیگیری کنند. رسیدگی به تراکنشهای ناموفق و مغایرتهای احتمالی نیز مطابق فرایندهای بانکی انجام خواهد شد.
هشدار امنیتی مهم؛ مراقب پیامک یا لینکهای جعلی باشید
بانک ملی ایران از مشتریان درخواست کرد اخبار و اطلاعیههای مربوط به خدمات بانکی را فقط از درگاهها و کانال های رسمی بانک دنبال کنند.
این بانک هرگز برای رفع اختلال، بازگردانی خدمات، بررسی تراکنش یا حفاظت از حساب، از مشتریان اطلاعات کارت، رمزهای بانکی را درخواست نمیکند. همچنین تأکید میشود در صورت نیاز به نصب نسخ و یا بروز رسانی همراه بام فقط و فقط از سایت بانک ملی www.bmi.ir و یا فروشگاههای معتبر اقدام شود.
بنابراین هرگونه تماس، پیامک یا لینک با این مضامین، باهدف سوءاستفاده از اطلاعات و دارایی مشتریان است و باید اکیداً نادیده گرفته شود.
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