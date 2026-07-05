امروز و فردا ساتنا نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه‌های ساتنا و چکاوک در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۵ فعال نمی‌باشد و پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد مشتریان بانک‌ها در صورت لزوم باید از سایر سرویس‌ها برای انتقال وجه استفاده کنند.

پیش از این بانک مرکزی پیرو تمهیدات شبکه بانکی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید اعلام کرده بود با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ تیرماه در استان تهران، مقرر شده شعب کشیک بانک‌ها در این روزها به خدمت رسانی در استان بپردازند و لیست این شعب از طریق سایت هر کدام از بانک‌ها اعلام خواهد شد.

بجای ساتنا از پل و پایا استفاده کنید

همچنین سامانه‌های سحاب برای انتقال کارت به کارت و سامانه پل برای پرداخت لحظه‌ای کما فی السابق به فعالیت ادامه می‌دهد و فعالیت آنها به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود.

ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب از تاریخ ۱۳ الی ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ همانند روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) شامل ۴ چرخه است.

همچنین دستور پرداخت های شاپرکی نیز در چرخه اول «۰۳:۴۵ بامداد» تسویه خواهند شد.

از سوی دیگر در روزهای برگزاری مراسم وداع و تشییع، علاوه بر خدمت رسانی در شعب کشیک بانک‌ها خدماتی از جمله استقرار خودپرداز سیار برای هموطنان گرامی که در مراسم تشییع در شهرهای تهران، قم و مشهد حضور دارند در نظر گرفته شده است.