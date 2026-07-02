به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بدرقه اعضای تیم ملی ووشو تالو پسران و دختران کشورمان به چین برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی تالو امروز با حضور رئیس فدراسیون، اعضای کادرفنی و ملی‌پوشان برگزار شد.

در این مراسم ابتدا محبوبه کریمی و فرشاد عربی با تشکر از فدراسیون برای مهیا کردن الزامات این اعزام، تمجید از تلاش‌های ملی‌پوشان برای رسیدن به آمادگی مناسب برای حضور در جام جهانی، برگزاری مدون اردوها و هدف‌گذاری اصلی برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، ابزار امیدواری کردند تا ترکیب جوان ولی باتجربه تیم ملی تالو بتواند در جام جهانی هایکو نمایشی در خور نام تالو ایران داشته باشد.

در ادامه زهرا کیانی، ابوالفضل قره‌باغی، شاهین بنی‌طالبی و مصطفی حسن‌زاده با ارائه گزارشی از وضعیت خود، این رویداد را یک تورنمنت تدارکاتی برای حضوری موفق‌تر در بازی‌های آسیایی قلمداد کردند و ابراز امیدواری کردند تا بتوانند نمایشی خوب و در خور توجه در هایکو داشته باشند.

در بخش پایانی امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو اظهار داشت: حضور شما در چهارمین دوره جام جهانی تالو، حاصل تلاش‌های فدراسیون و شما بازیکنان و مربیان با کسب سهمیه قطعی در رقابت‌های جهانی سال گذشته در برزیل بوده که الحمدلله مهیای رقابت هستید. رویداد، رویداد مهمی است و ورزشکاران شاخص تالو جهان یعنی همه بهترین‌ها دور هم جمع می‌شوند و شما هم با تعداد خوبی موفق به کسب سهمیه شده‌اید. مسیر دشواری که پشت‌سر گذاشته‌اید شامل محدودیت‌ها، خستگی‌ها، آسیب‌ها و سختی‌هایی که طی کردید، ان‌شاالله در هایکو نتیجه‌بخش باشد.

وی همچنین بیان داشت: با وجود این که سفارت‌ها با تعطیلی و محدودیت کاری مواجه‌اند، موفق شدیم ویزای شما را بگیریم. شرایط پروازی متغیر است اما به امید خدا مسیر خوبی برای رسیدن به هایکو خواهید داشت. این نتیجه پلی برای شما برای موفقیت در بازی‌های آسیایی است. نگاه فدراسیون این بود که در جام جهانی حاضر شویم و ان‌شاالله به بهترین شکل ممکن در این رویداد حاضر می‌شویم.

گفتنی است در این نشست فرهنگ شادنیا سرپرست دبیرکلی فدراسیون، مهدی خانی رئیس کمیته تیم‌های ملی فدراسیون و ندا مولاهویزه مشاور رئیس فدراسیون در امور بانوان حضور داشتند. تیم ملی ووشو تالو کشورمان فردا دوازدهم تیرماه به سمت چین خواهد رفت و روز نوزدهم تیرماه به کشور باز خواهد گشت.