نصب ۱۱ پایه برق و احداث ۴۸۰ متر شبکه در زائرسرای اصطلک

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نادری، بعد از ظهر پنجشنبه، از اجرای عملیات برق‌رسانی به زائرسرای محدوده اصطلک و نصب ۱۱ پایه برق و احداث ۴۸۰ متر شبکه کابل خودنگهدار در این مجموعه خبر داد.

وی اظهار کرد: در اجرای مصوبات ستاد شهرستانی برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران، عملیات تأمین برق این مجموعه با هماهنگی فرمانداری شهرستان و معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی فرماندار، به‌صورت جهادی و در کمتر از یک روز انجام شد.

نادری افزود: در این عملیات، ۱۱ اصله پایه فشار ضعیف نصب و ۴۸۰ متر شبکه کابل خودنگهدار احداث شد تا امکان تأمین برق پایدار و ایمن زائرسرا فراهم شود.

وی ادامه داد: همچنین دو برج نوری نصب و برق‌دار شد، یک دستگاه پست سیار در محل استقرار یافت و وارد مدار بهره‌برداری شد و ۲۲ دستگاه چراغ روشنایی نیز بر روی پایه‌های منصوبه نصب شد.

مدیر منطقه برق دماوند خاطرنشان کرد: برای تأمین برق موکب‌ها، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی و سایر بخش‌های خدماتی زائرسرا نیز ۱۰ تابلو توزیع برق فشار ضعیف جانمایی و نصب شده است.

نادری تصریح کرد: تمامی این اقدامات در شرایطی مشابه مانور مدیریت بحران و در مدت زمانی کمتر از یک روز اجرا شد و نخستین زیرساخت حیاتی زائرسرای اصطلک برای ارائه خدمات به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید فراهم شده است.