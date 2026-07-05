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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

از تعویض ترانس تا آماده‌باش ۲۴ ساعته؛تمهیدات برق تهران برای مراسم وداع

از تعویض ترانس تا آماده‌باش ۲۴ ساعته؛تمهیدات برق تهران برای مراسم وداع

تهران- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از اجرای گسترده اقدامات فنی و آماده‌باش ۲۴ ساعته اکیپ‌های عملیاتی برای تأمین برق پایدار مسیرهای تردد زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آماده‌باش کامل نیروهای فنی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای تأمین برق پایدار مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، اظهار کرد: تمامی گروه‌های فنی و اجرایی در شهرستان‌های استان تهران به‌صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش قرار دارند و مرکز پایش شبکه نیز به‌صورت لحظه‌ای وضعیت تأسیسات را رصد می‌کند تا برق زائرسراها، موکب‌ها و مراکز خدمات‌رسان بدون وقفه تأمین شود.

محمودی افزود: عملیات آماده‌سازی شبکه از یک ماه گذشته آغاز شده و شامل تقویت تأسیسات، نصب تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین روشنایی مسیرهای تردد زائران بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌ها، تصریح کرد: در ورامین، عملیات ویژه تأمین و پایداری برق موکب‌ها اجرا و تمامی اکیپ‌های امدادی تا پایان مراسم در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: در شهرستان قدس نیز با تعویض ترانسفورماتور ۵۰ کیلوولت‌آمپری و نصب ترانسفورماتور ۲۰۰ کیلوولت‌آمپری، ظرفیت شبکه برق موکب‌های مستقر در امامزاده حضرتین (ع) افزایش یافت.

محمودی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی پایدار به زائران و پشتیبانی از زیرساخت‌های برگزاری مراسم تا پایان آیین وداع و تشییع رهبر شهید با حداکثر توان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6879875

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