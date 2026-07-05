به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آمادهباش کامل نیروهای فنی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای تأمین برق پایدار مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، اظهار کرد: تمامی گروههای فنی و اجرایی در شهرستانهای استان تهران بهصورت ۲۴ ساعته در آمادهباش قرار دارند و مرکز پایش شبکه نیز بهصورت لحظهای وضعیت تأسیسات را رصد میکند تا برق زائرسراها، موکبها و مراکز خدماترسان بدون وقفه تأمین شود.
محمودی افزود: عملیات آمادهسازی شبکه از یک ماه گذشته آغاز شده و شامل تقویت تأسیسات، نصب تجهیزات، توسعه زیرساختها و تأمین روشنایی مسیرهای تردد زائران بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستانها، تصریح کرد: در ورامین، عملیات ویژه تأمین و پایداری برق موکبها اجرا و تمامی اکیپهای امدادی تا پایان مراسم در آمادهباش قرار گرفتهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: در شهرستان قدس نیز با تعویض ترانسفورماتور ۵۰ کیلوولتآمپری و نصب ترانسفورماتور ۲۰۰ کیلوولتآمپری، ظرفیت شبکه برق موکبهای مستقر در امامزاده حضرتین (ع) افزایش یافت.
محمودی خاطرنشان کرد: خدمترسانی پایدار به زائران و پشتیبانی از زیرساختهای برگزاری مراسم تا پایان آیین وداع و تشییع رهبر شهید با حداکثر توان ادامه خواهد داشت.
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