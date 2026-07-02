به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شنگی، ظهر پنجشنبه، در نشست هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، جزئیات برنامه‌های خدمت‌رسانی به زائران در شهرستان ری را تشریح کرد.

وی که شهردار منطقه ۲۰ تهران است، اظهار کرد: بر اساس دستور استاندار تهران و تأکید فرماندار شهرستان ری، تمهیدات لازم برای میزبانی، اسکان و پذیرایی از ۲۰۰ هزار زائر در شهرستان ری پیش‌بینی شده است.

شنگی افزود: تاکنون ۴۱۴ نقطه برای اسکان و پذیرایی از زائران شناسایی و تجهیز شده که بخش عمده آن آماده بهره‌برداری است و سایر مراکز نیز تا پایان امروز آماده خواهند شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اسکان، تصریح کرد: تمامی مساجد، تکایا، مدارس، مجموعه‌های ورزشی و دیگر اماکن دارای ظرفیت برای اسکان زائران در نظر گرفته شده و علاوه بر آن، مجموعه‌هایی از جمله چیت ری، سوله‌های شرکت بازرگانی دولتی و سوله‌های شرکت بیمه ایران نیز برای این منظور اختصاص یافته است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران ادامه داد: بیش از ۸۵ هزار ظرفیت پخت غذا در نقاط مختلف شهر پیش‌بینی شده و ۱۵ موکب از استان خوزستان و حدود ۴۰ موکب دیگر به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

شنگی با اشاره به سایر تمهیدات خدماتی گفت: ۶۰ تن یخ، تانکرهای آب شرب، اتصال ۱۰۰ نقطه از شبکه هیدرانت به آب شرب، استقرار بیش از ۴۰ دستگاه ون برای جابه‌جایی رایگان زائران، فعالیت شبانه‌روزی ایستگاه‌های مترو و پیش‌بینی ۱۸ هزار ظرفیت پارکینگ از جمله اقدامات انجام‌شده برای رفاه زائران است.

وی خاطرنشان کرد: برای اسکان اضطراری نیز با همکاری جمعیت هلال‌احمر استان همدان، ۵۰۰ چادر ۱۰ نفره در بوستان جانبازان محله ۱۳ آبان در حال برپایی است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران افزود: در حوزه خدمات شهری نیز ماشین‌آلات و نیروهای خدماتی افزایش یافته، مه‌پاش‌های صنعتی در مسیرهای تردد مستقر شده و امکانات استحمام در تعدادی از مساجد و مدارس برای استفاده زائران فراهم شده است.

شنگی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، میزبانی شایسته‌ای از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در شهرستان ری انجام شود.