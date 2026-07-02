فعالیت مراکز فوریت های اجتماعی در مراسم وداع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، یوسف مقدمی، معاون خدمات اجتماعی اظهار داشت: مراکز فوریتهای خدمات اجتماعی مستقر در پایانههای مسافربری شرق، جنوب و همچنین محدوده حرم مطهر امام(ره)، در روزهای وداع و تشییع رهبر شهید به صورت ۲۴ ساعته و با حضور مددکاران متخصص فعال هستند تا در صورت شناسایی افراد در راه مانده، فوراً اقدامات حمایتی لازم را به عمل آورند.
وی افزود: هدف از این اقدام، شناسایی و حمایت از افرادی است که به دلایل مختلف به تهران سفر کردهاند اما برای عزیمت به محل سکونت خود در خارج از پایتخت دچار مشکل شدهاند. در چنین شرایطی، مددکاران سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی با بررسی وضعیت هر فرد، اقدامات لازم برای تسهیل بازگشت آنها به شهرستانها را انجام خواهند داد.
مقدمی در ادامه اشاره کرد: با توجه به حجم بالای حضور هموطنان در کلانشهر تهران برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، مراکز فوریتهای خدمات اجتماعی در پایانهها در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند تا هیچ هموطنانی بدون حمایت رها نشود.
معاون خدمات اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ارائه کمکهای انسانی، پیشگیری از بیخانمانی موقت مسافران و اطمینان از بازگشت ایمن هموطنان به سکونتگاههایشان در سراسر کشور صورت پذیرفته است.
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