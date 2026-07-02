به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان مهدیزاده از آمادگی کامل مجتمعهای خدماتی و نمازخانههای بینراهی استان برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع «رهبر شهید» خبر داد.
وی افزود: ۲۳ مجتمع خدماتی رفاهی و دو نمازخانه بینراهی استان با انجام هماهنگیهای لازم با بهرهبرداران، آماده ارائه خدمات به مسافران و زائران هستند.
وی افزود: تیمهای نظارتی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان از روزهای گذشته با بازدیدهای مستمر، وضعیت مجتمعهای خدماتی و نمازخانههای بینراهی را بررسی کردهاند تا خدمات رفاهی و امکانات مورد نیاز مسافران در شرایط مطلوب فراهم باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با اشاره به افزایش تردد در محورهای استان طی روزهای آینده، گفت: با توجه به قرار گرفتن گلستان در مسیر زائران مشهد مقدس، موکبهای خدماترسان در ورودی غربی استان (مجتمع آستان قدس) و ورودی شرقی استان در محدوده راهدارخانه تنگراه و جنگل گلستان نیز برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم تشییع «رهبر شهید» پیشبینی شده است.
مهدیزاده تأکید کرد: همه تمهیدات لازم اندیشیده شده تا خدمترسانی به زائران و مسافران عبوری در محورهای استان بهصورت مستمر و بدون وقفه انجام شود.
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