به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خلج، عصر روز چهارشنبه، دهم تیرماه در حاشیه برگزاری آیین رونمایی از کتاب «قصه‌های کاخ سلیمانیه» که با حضور پژوهشگران، نویسندگان، فعالان حوزه میراث فرهنگی و مسئولان در کاخ سلیمانیه کرج برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه در ادامه سلسله نشست‌هایی برگزار شد که با محوریت کرج‌شناسی و با همکاری مؤسسات فرهنگی و تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه تاریخ، فرهنگ و مردم‌شناسی در دستور کار اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این برنامه‌ها معرفی ظرفیت‌های تاریخی شهرستان به شهروندان است، افزود: کتاب قصه‌های کاخ سلیمانیه حاصل تلاش نویسندگان و فعالان فرهنگی است که کوشیده‌اند با نگاهی روایت‌محور، بخشی از تاریخ این بنای ارزشمند و رخدادهای مرتبط با آن در دوره قاجار را برای مخاطبان بازگو کنند.

خلج ادامه داد: روایت‌های این کتاب با محوریت کاخ سلیمانیه شکل گرفته و به موضوعات متنوعی از دوره قاجار می‌پردازد. انتخاب قالب داستان برای پرداختن به تاریخ، اقدامی خلاقانه است که می‌تواند ارتباط مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، را با میراث فرهنگی تقویت کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با اشاره به جایگاه کاخ سلیمانیه در تاریخ این شهر تصریح کرد: بسیاری از آثار تاریخی در دل شهر قرار دارند، اما بخش قابل توجهی از شهروندان شناخت کافی از این ظرفیت‌ها ندارند. بر همین اساس تلاش کرده‌ایم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با این آثار را فراهم کنیم.

این مسئول توضیح داد: هر اندازه شناخت جامعه نسبت به پیشینه تاریخی شهر افزایش یابد، احساس تعلق شهروندان نسبت به میراث فرهنگی نیز تقویت خواهد شد. این شناخت، زمینه حفاظت بهتر از آثار تاریخی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود مردم ارزش این بناها را بیش از گذشته درک کنند.

خلج با تأکید بر اینکه معرفی میراث تاریخی تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست، اظهار کرد: همراهی پژوهشگران، نویسندگان، تشکل‌های فرهنگی و فعالان حوزه کرج‌شناسی نقش مهمی در معرفی هویت تاریخی شهر دارد و تجربه برگزاری چنین برنامه‌هایی نشان داده است که همکاری میان بخش دولتی و فعالان فرهنگی می‌تواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کاخ موزه سلیمانیه گفت: معرفی هرچه بیشتر این مجموعه تاریخی، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، می‌تواند به توسعه گردشگری فرهنگی نیز کمک کند تا گردشگران و مسافرانی که از سایر شهرها به کرج سفر می‌کنند، بازدید از این بنای تاریخی را در برنامه خود قرار دهند و با بخشی از هویت تاریخی استان البرز آشنا شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج توضیح داد: برنامه‌ریزی ما بر این است که سلسله نشست‌های کرج‌شناسی با حضور پژوهشگران، نویسندگان و فعالان حوزه البرزشناسی و کرج‌شناسی به صورت مستمر در کاخ موزه سلیمانیه برگزار شود تا موضوعات مرتبط با تاریخ، فرهنگ، هنر و هویت این شهر در فضایی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه کاخ سلیمانیه ظرفیت تبدیل شدن به یک پایگاه فرهنگی را دارد، اظهار کرد: امیدواریم این مجموعه تاریخی در آینده به محلی برای برگزاری نشست‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی تبدیل شود؛ فضایی که پژوهشگران، نویسندگان و علاقه‌مندان به تاریخ و میراث فرهنگی بتوانند در آن گرد هم آیند و درباره موضوعات مرتبط با کرج به گفت‌وگو و تبادل نظر بپردازند.